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"Завжди була готова простягнути руку допомоги": Росія ударом по Краматорську вбила жінку, яка дбала про людей із інвалідністю. Фото

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
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"Завжди була готова простягнути руку допомоги": Росія ударом по Краматорську вбила жінку, яка дбала про людей із інвалідністю. Фото
Надія Гребенюк

Унаслідок російського удару по Краматорську 8 жовтня загинула представниця регіонального відділення Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю Наталія Гребенюк. Жінка присвятила життя турботі про людей з обмеженими можливостями.

Колеги кажуть: Надія Петрівна випромінювала світло, добро, щирість і душевне тепло – і завжди приходила на допомогу тим, хто цього потребував. Якою була безвинна жертва російської агресії, у день її загибелі  розповіли у Донецькій обласній організації ВО Союз осіб з інвалідністю України.

Що відомо про Надію Гребенюк

Звістка про те, що серед понад 30 жертв російського удару по Краматорську була їх колега, в організації викликала шок.

''Завжди була готова простягнути руку допомоги'': Росія ударом по Краматорську вбила жінку, яка дбала про людей із інвалідністю. Фото

Надія Гребенюк. Джерело: Донецька обласна організація осіб з інвалідністю

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"Ми втратили дорогу, близьку серцю людину – Надію Петрівну Гребенюк, яка багато років була невід’ємною частиною нашої великої родини – Донецької обласної організації осіб з інвалідністю. Ми досі не можемо усвідомити, що її більше немає", – зазначено у повідомленні.

У регіональному відділенні Союзу осіб з інвалідністю відзначили надзвичайну доброту та щирість пані Надії.

"Надія Петрівна була неймовірно світлою, доброю, щирою та теплою людиною. Людиною з великим серцем, у якому завжди знаходилося місце для кожного. Вона вміла підтримати, вислухати, допомогти, знайти потрібні слова навіть у найскладніші моменти. Вона завжди зустрічала людей з усмішкою. Завжди була готова простягнути руку допомоги. Її доброта була справжньою, а турбота про інших – невід’ємною частиною її життя", – зазначили там.

Турботі про людей з інвалідністю, тих, хто особливо потребував підтримки, уваги та людського тепла, Надія Петрівна присвятила багато років.

"Для багатьох вона була значно більше, ніж працівницею організації. Вона була людиною, до якої можна було прийти з будь-якою бідою і знати, що тебе почують. Ми пам’ятатимемо її усмішку, її щирість, її добре серце. Пам’ятатимемо все те світло, яке вона дарувала людям. Сьогодні російська війна забрала її життя у рідному Краматорську. Забрала людину, яка стільки років допомагала іншим, яка мала жити, усміхатися, бути поруч зі своїми близькими. Це несправедливо. Це страшно. І це неможливо прийняти", – наголосили в організації.

Там висловили співчуття родині, близьким, друзям та всім, хто знав та любив загиблу.

"Наша дорога Надіє Петрівно, дякуємо Вам за всі роки поруч. За Вашу доброту, людяність, щирість, за кожну усмішку і кожну добру справу. Ви назавжди залишитесь частиною нашої організації, нашої історії та наших сердець. Світла і вічна пам’ять Вам", – звернулися до загиблої колеги в організації

''Завжди була готова простягнути руку допомоги'': Росія ударом по Краматорську вбила жінку, яка дбала про людей із інвалідністю. Фото

Скриншот допису

Що відомо про жорстоку атаку РФ

Того страшного дня окупанти вдарили по Краматорську бомбою УМПБ Д-30 СН

Під удар потрапив рейсовий автобус, ще дві одиниці громадського транспорту зазнали серйозних пошкоджень.

Одним ударом Росія вбила 33 мирних українців, ще 18 людей зазнали поранень.

У Краматорську оголосили жалобу за загиблими.

''Завжди була готова простягнути руку допомоги'': Росія ударом по Краматорську вбила жінку, яка дбала про людей із інвалідністю. Фото

Бомбовий удар по Краматорську: десятки людей загинули. Джерело: пресслужба Нацполу

''Завжди була готова простягнути руку допомоги'': Росія ударом по Краматорську вбила жінку, яка дбала про людей із інвалідністю. Фото

Краматорськ після російської атаки 8 жовтня. Джерело: ДСНС Донеччини

''Завжди була готова простягнути руку допомоги'': Росія ударом по Краматорську вбила жінку, яка дбала про людей із інвалідністю. Фото

Удар противника по Краматорську. Джерело: Скриншот ролика ДСНС України

''Завжди була готова простягнути руку допомоги'': Росія ударом по Краматорську вбила жінку, яка дбала про людей із інвалідністю. Фото

Пораненим надають допомогу в Краматорську. Джерело: Національна поліція України

''Завжди була готова простягнути руку допомоги'': Росія ударом по Краматорську вбила жінку, яка дбала про людей із інвалідністю. Фото

Влучання в автобус. Джерело: ДСНС Донеччини.

''Завжди була готова простягнути руку допомоги'': Росія ударом по Краматорську вбила жінку, яка дбала про людей із інвалідністю. Фото

Згорілий автобус після російського удару по Краматорську. Джерело: Національна поліція України

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні удару по Краматорську, 7 жовтня, Росія завдала удару по житловій багатоповерхівці у Прилуках на Чернігівщині. Тоді на честь дня народження російського диктатора Володимира Путіна російські окупанти вбили 22 людей: серед жертв ворога – цілі родини з маленькими дітьми.

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