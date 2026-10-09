''Завжди була готова прийти на допомогу'': Росія ударом по Прилуках вбила фармацевтку. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Перемовна група України вирушила до США: Буданов наголосив, що "мир не досягається гучними заявами"Перемовна група України вирушила до США: Буданов наголосив, що "мир не досягається гучними заявами"Який вигляд має 19-річна "Міс Україна Земля", яка вже скоро позмагається за корону з конкурентками з усього світу. ФотоЯкий вигляд має 19-річна "Міс Україна Земля", яка вже скоро позмагається за корону з конкурентками з усього світу. ФотоДуже піклувався про маму: війна забрала життя Героя зі Світловодська на Полтавщині. ФотоДуже піклувався про маму: війна забрала життя Героя зі Світловодська на Полтавщині. Фото"Ти маленька, але сильна": що відомо про рятувальника, який дістав з-під завалів дівчинку у Прилуках. Відео"Ти маленька, але сильна": що відомо про рятувальника, який дістав з-під завалів дівчинку у Прилуках. ВідеоВорог атакував Івано-Франківськ: є загиблий, спалахнула пожежаВорог атакував Івано-Франківськ: є загиблий, спалахнула пожежаДелегації України та США обговорять "нові ідеї та пропозиції щодо миру" – медіаДелегації України та США обговорять "нові ідеї та пропозиції щодо миру" – медіаУ Краматорську Росія вбила 35 людей: у громаді оголосили День жалобиУ Краматорську Росія вбила 35 людей: у громаді оголосили День жалоби"Залежить не від нас": у Путіна цинічно відкинули можливість переговорів з Україною та США"Залежить не від нас": у Путіна цинічно відкинули можливість переговорів з Україною та СШАзахисники УкраїниДві-три бригади: скільки військових повернулися із СЗЧ за спрощеною процедуроюБританія виділила "зимовий пакет" допомоги Україні: скільки грошей і на що витратятьБританія виділила "зимовий пакет" допомоги Україні: скільки грошей і на що витратять

"Завжди була готова прийти на допомогу": Росія ударом по Прилуках вбила фармацевтку. Фото

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 246
"Завжди була готова прийти на допомогу": Росія ударом по Прилуках вбила фармацевтку. Фото
Наталія Ігнатушко

Росія 7 жовтня ударом по багатоквартирному будинку у Прилуках на Чернігівщині вбила 22 людини. Серед них – фармацевтка Наталія Ігнатушко.

Жінці було 47 років. Про загиблу розповіли в Асоціації фармацевтів України та на Facebook-сторінці "Їх убила Росія".

Що відомо про вбиту Росією Наталію Ігнатушко

"Асоціація фармацевтів України з глибоким сумом сповіщає про трагічну загибель нашої колеги, фармацевтки Наталії Ігнатушко (Єрмолаєвої), чиє життя раптово обірвалося 7 жовтня внаслідок влучання ворожої ракети в житловий будинок у Прилуках", – зазначили в Асоціації фармацевтів України.

''Завжди була готова прийти на допомогу'': Росія ударом по Прилуках вбила фармацевтку. Фото

Наталія Ігнатушко. Джерело: "Їх убила Росія"

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 38,9 т.
Готуємо відповіді на хвилю російської ескалації, – Зеленський
icon 38,9 т.
Готуємо відповіді на хвилю російської ескалації, – Зеленський
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 12,6 т.
Ворог бив по Запоріжжю: пошкоджена будівля ОВА, 13 постраждалих, серед них – дитина. Фото
icon 12,6 т.
Ворог бив по Запоріжжю: пошкоджена будівля ОВА, 13 постраждалих, серед них – дитина. Фото
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 5,4 т.
"Завжди відповідаємо дзеркально": Зеленський про удар по дата-центру "Яндекса" в Росії
icon 5,4 т.
"Завжди відповідаємо дзеркально": Зеленський про удар по дата-центру "Яндекса" в Росії

Загиблій було 47 років.

З 2024 року вона працювала у мережі "Аптека 9-1-1".

"Вона запам'яталася колегам як висококваліфікований фахівець, готова завжди прийти на допомогу відвідувачам, підтримати порадою та забезпечити пацієнтів необхідним лікуванням у найскладніші часи. Світла пам'ять про її чуйність, високу відповідальність та професійну етику назавжди залишиться в серцях колег по аптечному виробу", – зазначили в Асоціації.

У Наталії залишилися чоловік, донька та маленька онучка.

''Завжди була готова прийти на допомогу'': Росія ударом по Прилуках вбила фармацевтку. Фото

Скриншот повідомлення

''Завжди була готова прийти на допомогу'': Росія ударом по Прилуках вбила фармацевтку. Фото

Скриншот повідомлення

''Завжди була готова прийти на допомогу'': Росія ударом по Прилуках вбила фармацевтку. Фото

Наслідки удару РФ по Прилуках. Джерело: ДСНС

''Завжди була готова прийти на допомогу'': Росія ударом по Прилуках вбила фармацевтку. Фото

Наслідки удару РФ по Прилуках. Джерело: ДСНС

''Завжди була готова прийти на допомогу'': Росія ударом по Прилуках вбила фармацевтку. Фото

Наслідки терору у Прилуках. Джерело: ДСНС

''Завжди була готова прийти на допомогу'': Росія ударом по Прилуках вбила фармацевтку. Фото

Рятувальник тримає на руках 3-річну Злату, яку він виніс з-під завалів після російської ракетної атаки на багатоповерхівку у Прилуках. Джерело: Суспільне Чернігів.

''Завжди була готова прийти на допомогу'': Росія ударом по Прилуках вбила фармацевтку. Фото

Знищений будинок. Джерело: ДСНС

Як повідомляв OBOZ.UA, у Прилуках Росія вбила 18-річного переселенця з Ізюма і його маленького сина.

Також внаслідок ворожого удару загинула ціла родина у з двома дітьми.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиУкраїнаПрилукиРосія - країна-агресор
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись