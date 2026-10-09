''Завжди була готова прийти на допомогу'': Росія ударом по Прилуках вбила фармацевтку. Фото

Росія 7 жовтня ударом по багатоквартирному будинку у Прилуках на Чернігівщині вбила 22 людини. Серед них – фармацевтка Наталія Ігнатушко.

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Жінці було 47 років. Про загиблу розповіли в Асоціації фармацевтів України та на Facebook-сторінці "Їх убила Росія".

Що відомо про вбиту Росією Наталію Ігнатушко

"Асоціація фармацевтів України з глибоким сумом сповіщає про трагічну загибель нашої колеги, фармацевтки Наталії Ігнатушко (Єрмолаєвої), чиє життя раптово обірвалося 7 жовтня внаслідок влучання ворожої ракети в житловий будинок у Прилуках", – зазначили в Асоціації фармацевтів України.

Загиблій було 47 років.

З 2024 року вона працювала у мережі "Аптека 9-1-1".

"Вона запам'яталася колегам як висококваліфікований фахівець, готова завжди прийти на допомогу відвідувачам, підтримати порадою та забезпечити пацієнтів необхідним лікуванням у найскладніші часи. Світла пам'ять про її чуйність, високу відповідальність та професійну етику назавжди залишиться в серцях колег по аптечному виробу", – зазначили в Асоціації.

У Наталії залишилися чоловік, донька та маленька онучка.

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