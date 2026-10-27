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"Завжди був готовий прийти на допомогу": Росія ударом по Павлограду вбила шахтаря. Фото

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
2,4 т.
"Завжди був готовий прийти на допомогу": Росія ударом по Павлограду вбила шахтаря. Фото
Росія ударом по Павлограду вбила шахтаря. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Окупаційна армія РФ продовжує систематично завдавати ударів по Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок чергової ворожої атаки на місто загинув шахтар Валентин Котелевський.

Життя чоловіка обірвалося 26 жовтня. Про це повідомили у компанії "ДТЕК Павлоградвугілля".

Трагічні наслідки обстрілу

За інформацією підприємства, 41-річний гірник ДТЕК Шахтоуправління Дніпровське Валентин Котелевський загинув унаслідок ворожої атаки на Павлоград у понеділок 26 жовтня.

Валентин переїхав до Павлограда з Лисичанська і працював на дільниці конвеєрного транспорту Самарської шахти.

"Для колег Валентин залишиться людиною, яка завжди була готова прийти на допомогу, підтримати й не залишити наодинці з труднощами. Висловлюємо щирі співчуття близьким і колегам Валентина Котелевського", – йдеться в повідомленні.

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Колеги покійного шахтаря згадують, що Валентин завжди був спокійним, приємним і привітним з усіма довкола.

''Завжди був готовий прийти на допомогу'': Росія ударом по Павлограду вбила шахтаря. Фото

Валентин Котелевський. Джерело: ДТЭК

''Завжди був готовий прийти на допомогу'': Росія ударом по Павлограду вбила шахтаря. Фото

Росія ударом по Павлограду вбила шахтаря. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області ударним безпілотником. Унаслідок ворожого удару загинула людина, є також поранені. Серед постраждалих – діти.

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України визнала удари військ РФ по українській енергетичній інфраструктурі злочинами проти людяності. За роки повномасштабної війни систематичні хвилі атак ставали дедалі частішими й інтенсивнішими.

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