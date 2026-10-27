''Завжди був готовий прийти на допомогу'': Росія ударом по Павлограду вбила шахтаря. Фото

Окупаційна армія РФ продовжує систематично завдавати ударів по Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок чергової ворожої атаки на місто загинув шахтар Валентин Котелевський.

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Життя чоловіка обірвалося 26 жовтня. Про це повідомили у компанії "ДТЕК Павлоградвугілля".

Трагічні наслідки обстрілу

За інформацією підприємства, 41-річний гірник ДТЕК Шахтоуправління Дніпровське Валентин Котелевський загинув унаслідок ворожої атаки на Павлоград у понеділок 26 жовтня.

Валентин переїхав до Павлограда з Лисичанська і працював на дільниці конвеєрного транспорту Самарської шахти.

"Для колег Валентин залишиться людиною, яка завжди була готова прийти на допомогу, підтримати й не залишити наодинці з труднощами. Висловлюємо щирі співчуття близьким і колегам Валентина Котелевського", – йдеться в повідомленні.

Колеги покійного шахтаря згадують, що Валентин завжди був спокійним, приємним і привітним з усіма довкола.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області ударним безпілотником. Унаслідок ворожого удару загинула людина, є також поранені. Серед постраждалих – діти.

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України визнала удари військ РФ по українській енергетичній інфраструктурі злочинами проти людяності. За роки повномасштабної війни систематичні хвилі атак ставали дедалі частішими й інтенсивнішими.

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