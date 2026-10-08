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"Завжди відповідаємо дзеркально": Зеленський про удар по дата-центру "Яндекса" в Росії

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
icon 462
"Завжди відповідаємо дзеркально": Зеленський про удар по дата-центру "Яндекса" в Росії
Володимир Зеленський. Джерело: Скриншот ролика

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завдала удару по дата-центру "Яндекса" у Росії у відповідь на аналогічні дії РФ. Він додав, що не може розкрити всі деталі операції.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми завжди відповідаємо дзеркально. Ви всі знаєте, вони били і б'ють по наших дата-центрах, ми відповіли", – повідомив Зеленський.

Збої в Росії

Після удару по дата-центру "Яндекса" у Росії стався масштабний збій у роботі інтернет-сервісів. Проблеми виникли, зокрема, у банківських сервісах, онлайн-платформах, мобільних операторів, сайтах магазинів та сервісах "РЖД".

Користувачі повідомляли про перебої в роботі сервісів низки банків, Google, YouTube, RuTube, Ivi, KION та "Дневник.ру". Найбільше скарг зафіксували на роботу сервісу "Авито" – понад 14 тисяч за добу.

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''Завжди відповідаємо дзеркально'': Зеленський про удар по дата-центру ''Яндекса'' в Росії

На Росії стався масштабний збій у роботі інтернет-сервісів. Джерело: Downdetector

Наслідки атаки

За даними Downdetector, найсерйозніші проблеми спостерігалися в Москві та Санкт-Петербурзі.

Збої розпочалися після атаки на дата-центр "Яндекса" у Сасові Рязанської області. Внаслідок удару там виникла пожежа, після чого користувачі почали повідомляти про проблеми з "Яндекс.Диском", "Яндекс.Документами" та іншими сервісами компанії.

''Завжди відповідаємо дзеркально'': Зеленський про удар по дата-центру ''Яндекса'' в Росії

На Росії стався масштабний збій у роботі інтернет-сервісів. Джерело: Downdetector

Проблеми також виникли з онлайн-продажем автобусних квитків у Підмосков'ї. У "Мострансавто" пов'язали їх із припиненням роботи дата-центру, який забезпечував відповідні сервіси.

За заявою компанії, на відновлення роботи систем могло знадобитися до 24 годин.

''Завжди відповідаємо дзеркально'': Зеленський про удар по дата-центру ''Яндекса'' в Росії

На Росії стався масштабний збій у роботі інтернет-сервісів. Джерело: Downdetector

Що з суперкомп’ютерами

У дата-центрі в Сасово розміщені два з трьох суперкомп’ютерів "Яндекса". Компанія використовує їх, зокрема, для навчання своєї моделі штучного інтелекту YandexGPT.

Після пожежі "Яндекс" поки не повідомив, чи зазнало це обладнання пошкоджень. У компанії зазначили, що масштаб збитків для інфраструктури ще оцінюють і наразі не можуть підтвердити можливість відновлення обладнання дата-центру.

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