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Здатна нести бойову частину вагою до 25 кг: Росія почала застосовувати збільшену версію БПЛА "Гербера" – ГУР

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
102
Здатна нести бойову частину вагою до 25 кг: Росія почала застосовувати збільшену версію БПЛА "Гербера" – ГУР
Найбільше компонентів у новому російському безпілотнику виготовили китайські виробники. Джерело: Скриншот

Росія почала використовувати збільшену версію безпілотника "Гербера-2", яка має більшу дальність польоту та здатна нести бойову частину вагою до 25 кг. Новий зразок отримав паливний бак об’ємом 63 літри й може долати відстань до 1200 км.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило інтерактивну 3D-модель апарата, інформацію про його складові та електронну компонентну базу. Про це повідомили в ГУР МО України. 

Як змінилися російські безпілотники "Гербера"

Спочатку БпЛА "Гербера" розробляли як хибні цілі для перевантаження української протиповітряної оборони. Перші версії мали модифікації "Розвідник" та "Камікадзе", однак залишалися відносно простими й недорогими апаратами.

Згодом їхнє оснащення почало наближатися до обладнання значно дорожчих безпілотників типу "Герань". Зокрема, у нових версіях з'явилися "Комети", mesh-модеми та недешеві камери на гімбальних підвісах.

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Нещодавно російські війська почали застосовувати збільшену версію "Гербери". Її розмах крил становить 3 метри, а довжина фюзеляжу – 2,6 метра.

Здатна нести бойову частину вагою до 25 кг: Росія почала застосовувати збільшену версію БПЛА ''Гербера'' – ГУР

Росія почала застосовувати збільшену версію БПЛА Гербера. Джерело: ГУР МО

Яку відстань може долати "Гербера-2" та яку бойову частину нести

Збільшена дальність польоту стала можливою завдяки новому паливному баку об'ємом 63 літри. Він розділений усередині на окремі секції, щоб зберігати стабільність безпілотника під час маневрів.

За даними ГУР, новий апарат може долати відстань до 1200 км. Його двоциліндровий двотактний двигун фактично є половиною двигуна від "Герані-2", виробництво якого локалізували в Алабузі.

У дослідженому зразку виявили осколково-фугасну запалювальну бойову частину ОФЗБЧ-10 вагою 10 кг, а також окремі мішки із запалювальною сумішшю.

Водночас за заявленими противником характеристиками, безпілотник здатний нести бойову частину вагою до 25 кг.

Яку електроніку встановили на російський безпілотник

Електронне оснащення "Гербери-2" включає оновлений польотний контролер, 12-канальну "Комету" та mesh-модем китайського виробництва Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd.

Також апарат отримав новий блок обробки відео "Сосиска", створений на базі китайського мікрокомп'ютера Coke Pi.

Досліджений зразок був обладнаний подвійною IP-камерою. Її закріпили на фюзеляжі над паливним баком, а призначена вона для виявлення перехоплювачів.

Крім того, ГУР встановило наявність інших версій безпілотника – із курсовими IP-камерами та камерами на трьохосьових підвісах.

Здатна нести бойову частину вагою до 25 кг: Росія почала застосовувати збільшену версію БПЛА ''Гербера'' – ГУР

Яку електроніку встановили на російський безпілотник. Джерело: Скриншот

Здатна нести бойову частину вагою до 25 кг: Росія почала застосовувати збільшену версію БПЛА ''Гербера'' – ГУР

Яку електроніку встановили на російський безпілотник. Джерело: Скриншот

Які країни виробляють компоненти для "Гербери-2"

Найбільше компонентів у новому російському безпілотнику виготовили китайські виробники – вісім. Ще чотири компоненти походять від американських виробників.

Де вже виявляли збільшену "Герберу"

У ГУР зазначили, що збільшення операційної дальності завдяки великому паливному баку свідчить про можливість застосування безпілотника за межами території України.

Зокрема, саме "Герберу-2" із бойовою частиною виявили в середині вересня на балтійському узбережжі Польщі.

У ГУР МО України повідомили, що продовжують системно досліджувати зразки озброєння, які застосовує Росія, та інформувати світ про нові загрози.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-агресор Росія продовжує розширювати інфраструктуру для регулярних повітряних атак по території України. Згідно з останніми даними супутникових знімків, поблизу військового аеродрому "Міллерово" в Ростовській області триває активне будівництво нового майданчика для підготовки та запуску ударних безпілотників.

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