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Здав командний пункт росіян: агент "АТЕШ" у армії РФ допоміг знищити окупантів

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
icon 2,1 т.
Здав командний пункт росіян: агент "АТЕШ" у армії РФ допоміг знищити окупантів
Росіянин здав координати командного пункту ЗС РФ

Агент військового руху українців і кримських татар "Атеш" передав українським військовим дані про розташування командного пункту одного з підрозділів ЗС РФ поблизу Донецька. По ньому було завдано удару.

Внаслідок ударів російські командири, які перебували на КП, були ліквідовані. Подробиці повідомляє Telegram-канал "Атеш".

Що відомо

У русі розповіли про один удар Сил оборони по окупантах, який допоміг підготувати діючий військовослужбовець РФ.

"Агент руху "Атеш", який є військовослужбовцем ЗС РФ із угруповання військ "Центр", передав нам інформацію про командний пункт підрозділу в тилу. Він був мобілізований до ЗС РФ ще у 2022 році та передав дані про розташування КП одного з підрозділів у районі Донецька", – зазначено в повідомленні.

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Отриману інформацію в "Атеш" передали українським військовим. Сили оборони використали її за призначенням.

"Пізніше об’єкт було знищено, а разом із ним – і командирів, які там перебували", – зазначили в "Атеш".

Співпрацювати з окупантами його спонукала не любов до України і навіть не бажання отримати винагороду: це стало його відповіддю на безперервні знущання з боку командирів.

"До співпраці з нами його підштовхнуло ставлення командування: постійні приниження, погрози та повна байдужість до життя підлеглих. Таких історій стає дедалі більше. Люди, яких відправили на війну, дедалі частіше усвідомлюють справжню ціну наказів своїх командирів – і роблять власний вибір", – підсумували в "Атеш".

Здав командний пункт росіян: агент ''АТЕШ'' у армії РФ допоміг знищити окупантів

Російський військовослужбовець повідомив "Атеш" координати командного пункту ЗС РФ під Донецьком

Здав командний пункт росіян: агент ''АТЕШ'' у армії РФ допоміг знищити окупантів

Російський військовослужбовець передав "Атешу" координати командного пункту ЗС РФ поблизу Донецька

Здав командний пункт росіян: агент ''АТЕШ'' у армії РФ допоміг знищити окупантів

Російський військовослужбовець передав "Атешу" координати командного пункту ЗС РФ поблизу Донецька

Здав командний пункт росіян: агент ''АТЕШ'' у армії РФ допоміг знищити окупантів

Російський військовослужбовець повідомив "Атешу" координати командного пункту ЗС РФ поблизу Донецька

Здав командний пункт росіян: агент ''АТЕШ'' у армії РФ допоміг знищити окупантів

Російський військовослужбовець повідомив "Атешу" координати командного пункту ЗС РФ поблизу Донецька

Здав командний пункт росіян: агент ''АТЕШ'' у армії РФ допоміг знищити окупантів

Російський військовослужбовець передав "Атешу" координати командного пункту ЗС РФ поблизу Донецька

Здав командний пункт росіян: агент ''АТЕШ'' у армії РФ допоміг знищити окупантів

Російський військовослужбовець передав "Атешу" координати командного пункту ЗС РФ поблизу Донецька

Здав командний пункт росіян: агент ''АТЕШ'' у армії РФ допоміг знищити окупантів

Російський військовослужбовець передав "Атешу" координати командного пункту ЗС РФ поблизу Донецька

Здав командний пункт росіян: агент ''АТЕШ'' у армії РФ допоміг знищити окупантів

Російський військовослужбовець передав "Атешу" координати командного пункту ЗС РФ поблизу Донецька

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше "Атеш" перервав постачання окупантів на Куп’янському напрямку. Агенти руху знищили ворожий тепловоз.

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