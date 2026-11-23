Президент України Володимир Зеленський підтвердив знищення російського корвета "Меркурій" та бойового вертольота Ка-27 під час української спецоперації поблизу берегів Лівії. Крім того, Сили оборони уразили суховантаж MV ANGARA, який країна-агресор використовувала для транспортування озброєння.

Відео дня

Про результати операції глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі. За його словами, українські військові застосували сім морських дронів вітчизняного виробництва, які успішно виконали поставлені завдання, попри спроби росіян перешкодити атаці.

Новина доповнюється...