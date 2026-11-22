Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар по селищу Димер Київської області, внаслідок чого було частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки. Глава держави розповів, що під завалами можуть бути ще 14 людей.

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Також він вкотре закликав партнерів якнайшвидше передати Україні ракети для протиповітряної оборони. Про це Зеленський розповів у Telegram.

Наслідки обстрілу

За словами Зеленського, від ранку триває пошуково-рятувальна операція в Димері Київської області. Президент розповів, що у п’ятиповерхівці частково зруйновано під’їзд унаслідок російської атаки дроном.

Рятувальники вже евакуювали 9 людей і локалізували пожежу, але під завалами можуть бути ще люди. На місці працюють усі необхідні служби.

Прохання щодо ППО

Також Зеленський розповів, що протягом тижня під ударами росіян перебували 20 регіонів України. Росія випустила по них близько 2700 дронів, майже 1460 авіабомб і 165 ракет різних типів. Значна частина з них – балістичні ракети, зокрема північнокорейські, які росіяни постійно допомагають Північній Кореї модернізувати, щоб вони були точнішими.

"На фоні цього особливо складно зрозуміти затримки у постачанні антибалістики для України. Потрібно посилювати наш захист. Дуже важливо, щоб Америка дозволила передачу ракет до "петріотів", які вже оплачені партнерами в рамках PURL. І також важливо продовжувати внески у програму PURL, яка є нашим головним джерелом антибалістики. Дякую всім, хто із цим допомагає", – написав Зеленський.

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Нагадаємо, в Димері Вишгородського району вранці 22 листопада російський дрон пошкодив житлову п'ятиповерівку. Спалахнула пожежа, зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 21 листопада, Росія також атакувала Київ та область. Унаслідок атаки постраждали цивільні, фіксувалися пошкодження. Днем раніше під час масованої комбінованої атаки у столиці було пошкоджено три мости, загинули люди.