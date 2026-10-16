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Зеленський пояснив, чи знято обмеження на роботу Starlink для ЗСУ

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
icon 1,6 т.
Зеленський пояснив, чи знято обмеження на роботу Starlink для ЗСУ
Володимир Зеленський. Джерело: Скриншот ролика

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що обмеження на роботу Starlink для ЗСУ досі повністю не знято. Він пояснив, що Starlink потрібен Силам оборони у тому числі для того, щоб доставляти безпілотниками їжу та воду військовим, які місяцями перебувають на позиціях під ворожими дронами.

Про це Зеленський зазначив під час брифінгу після зустрічі з європейськими лідерами 16 жовтня. Він також зазначив, що обмежуючи доступ до Starlink, нам таким чином відключали логістику і захист цивільного населення.

Що відомо

Глава держави прокоментував ситуацію з відключенням в Україні Starlink. Він пояснив, чому для Сил оборони така важлива робота Starlink.

Президент зауважив, що часто військові перебувають на передовій під ворожими дронами місяцями, і за допомогою дронів зі Starlink їм доставляється їжа та вода.

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"У нас найголовніше – це люди. І люди на першій лінії дуже часто знаходяться в зоні під повним контролем ворожих дронів. І тому нашим воїнам, які тижні, місяці на першій лінії, доставляється їжа, вода, використовуючи відповідні дрони з відповідними Starlink, які мають рухатися на високій швидкості", – пояснив глава держави.

Він зазначив, що, обмежуючи доступ до Starlink, нам відключали логістику і захист цивільного населення.

"Нам відключали логістику і захист цивільного населення. Тому це дуже неприємно", – наголосив президент.

Що відомо про обмеження Starlink в Україні

В Україні виникли проблеми з роботою військової версії Starlink під час руху. Через обмеження швидкості термінали почали втрачати зв’язок, що призвело до зриву низки важливих місій Сил оборони.

Президент України Володимир Зеленський закликав американського підприємця Ілона Маска відновити роботу Starlink, наголосивши на можливих наслідках обмежень для людських життів. Українська сторона розраховує на врегулювання ситуації та розглядає це питання як частину партнерських відносин зі США.

Згодом колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що роботу Starlink на швидкості до 160 км/год відновлено. Водночас в оборонному відомстві України стверджують, що SpaceX продовжує обмежувати роботу терміналів Starshield у русі на швидкості понад 161 км/год.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Бельгія планує передати Україні три винищувачі F-16. Літаки модернізували із застосуванням французьких технологій радіоелектронної боротьби (РЕБ), тому для їхньої передачі необхідний офіційний дозвіл Франції. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен висловив сподівання, що його вдасться отримати найближчим часом.

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