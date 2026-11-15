Зеленський про обмеження Starshield: важливо бути на правильному боці історії

Президент України Володимир Зеленський закликав американську сторону та компанію SpaceX переглянути обмеження в роботі терміналів Starshield, які впливають на ефективність українських дронів-перехоплювачів. Від розв’язання цієї проблеми залежить захист українських міст та енергетичної інфраструктури напередодні зими.

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Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі. Також Зеленський оприлюднив статистику російських атак по Україні за тиждень і розповів про наслідки нічних та ранкових обстрілів.

Лише протягом останнього тижня Росія випустила по Україні понад 2300 ударних безпілотників, застосувала 1590 керованих авіабомб і 15 ракет різних типів. Президент наголосив, що значна частина російських атак спрямована на енергетичну інфраструктуру, зокрема підстанції, по яких окупанти б’ють ударними дронами типу Shahed.

На ефективність української протиповітряної оборони впливають обмеження швидкості роботи терміналів Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Через це українські дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок з операторами, коли розганяються до 161 км/год (100 миль/год).

"Наші дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок з операторами на швидкості 161 кілометр на годину (100 миль на годину) і просто не доганяють російські реактивні "Шахеди"", – пояснив Зеленський.

Він висловив сподівання, що обмеження вдасться скасувати, оскільки це безпосередньо вплине на можливості України захищати людей та енергетичні об’єкти від російських атак.

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Для розв’язання проблеми президент доручив командам Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони та Офісу президента посилити взаємодію з американською стороною та компанією SpaceX.

"Важливо бути на правильній стороні історії. Потрібно допомагати Україні", – наголосив глава держави.

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Окремо Зеленський повідомив про наслідки останніх російських обстрілів.

Уночі та вранці під ударами опинилися енергетичні об’єкти в Запоріжжі, Сумській, Одеській, Житомирській і Кіровоградській областях.

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Також російські війська атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі.

Удари зафіксували й на Донеччині та Київщині. За попередніми даними, постраждали 16 людей.

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В Україні вже п'яту добу діють обмеження на роботу Starshield на тимчасово окупованих територіях. Максимальну швидкість там обмежено до 161 км/год, що заважає українським військовим перехоплювати російські реактивні дрони ще до їхнього виходу на підконтрольну Україні територію.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що ситуація з обмеженням роботи супутникового зв'язку Starlink в Україні створила небезпечний прецедент для американської експортної галузі. Вона поставила під сумнів надійність США як партнера, адже раптове вимкнення або обмеження роботи таких систем без попередження призвело до втрат серед людей і знищення техніки на мільйони доларів.