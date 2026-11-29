Упродовж тижня, що минає, Росія атакувала Україну майже 2 тис. дронів, запустила понад 1,6 тис. КАБів і 8 ракет. Особливо затято ворог намагався бити по енергетиці: зафіксовано влучання у критичну інфраструктуру у низці регіонів.

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Росіяни намагаються скористатися приходом холодів, аби змусити українців страждати ще більше. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Що сказав президент

За словами глави держави, за тиждень Росія випустила по Україні понад 1960 ударних дронів, більше ніж 1600 керованих авіабомб і 8 ракет.

"Росіяни намагаються скористатися наближенням холодів і атакувати енергетику та іншу критичну інфраструктуру. Били по підстанціях на Вінниччині, Кіровоградщині, Рівненщині, Харківщині, Одещині", – зазначив Зеленський.

Дещо ж залишається незмінним у будь-яку пору року: і у морози, й у спеку російські війська інтенсивно б'ють по житловій забудові. Багато ударів по житлових будинках було й упродовж останнього тижня осені.

Зокрема, в Одесі у ніч проти неділі, 29 листопада, російський дрон ударив по багатоповерхівці, вбивши жінку. Горіли також склади з побутовою технікою й іграшками, а в Одеському районі під ударом опинилося фермерське господарство.

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А у Запоріжжі з ночі тривали пошуково-рятувальні роботи на місці скиду російських КАБів серед житлових будинків.

"Навколо жодного військового обʼєкта. П’ятеро людей поранені. Серед них 14-річна дівчинка. ДСНС вдалося врятувати її з-під завалів. Але, на жаль, цим ударом Росія вбила її маму. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", – написав президент.

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Він подякував усім ремонтним бригадам та службам, які залучені до ліквідації наслідків ворожих атак.

"Дуже важливо, що всюди є вчасна допомога нашим людям. Хочу подякувати і воїнам, які захищають українське небо. Щодня працюємо, щоб підтримки було більше. Додаткові фінансові та оборонні пакети, передусім для зміцнення ППО, – це врятовані життя. Вдячний всім, хто допомагає", – резюмував Зеленський.

Як розповідав OBOZ.UA, президент зазначив, що Україна готова припинити вогонь вздовж лінії фронту, щоб створити умови для мирних переговорів.

Однак Київ не погодиться на угоду, за якою СШ змушуватимуть Україну платити за завершення війни.