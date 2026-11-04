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Зеленський провів селектор щодо ліквідації наслідків російських ударів і ситуації з електрикою: які доручення дав

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
561
Зеленський провів селектор щодо ліквідації наслідків російських ударів і ситуації з електрикою: які доручення дав
Зеленський провів селектор щодо ліквідації наслідків російських ударів. Джерело: Telegram-канал Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації з ліквідацією наслідків російських ударів і відновленням постачання електрики. Глава держави заявив, що обстріли тривають фактично цілодобово, і так само цілодобово тривають роботи з відновлення енергетики.

Зеленський розповів, що в усій державі робота державних структур, обласної та місцевої влади, кожної компанії, які забезпечують людей електрикою, теплом і водою, має бути максимально оперативною і повною. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

Що заявив президент

Після селекторної наради Зеленський висловив подяку всім ремонтним бригадам, кожній енергетичній компанії, фахівцям ДСНС України та всім службам, які залучені й справді ефективно працюють заради людей та забезпечення міст і громад.

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"На жаль, через повторні удари та постійні повітряні тривоги ремонти тривають значно довше. Але резерви необхідного обладнання сформовані, і відновлення має бути після кожного удару. Працюємо з партнерами, щоб оперативно поповнювати наші резерви. Вже є домовленості і про нові пакети енергетичної підтримки", – розповів Зеленський.

Акцент на ситуації в Києві

Окрему увагу Зеленський приділив Києву, де після обстрілів склалася катастрофічна ситуація з електроенергією та водопостачанням. Також він констатував, що "непросто" на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Черкащині, Вінниччині та в Донецькій області.

"Але, хоч як було б складно, в усій державі повинна бути максимально оперативна та повна робота державних структур, обласних і місцевих влад, КОЖНОЇ компанії, які забезпечують людей електрикою, теплом і водою, – незалежно від форми власності таких компаній. Доручив уряду і правоохоронцям сьогодні до кінця дня представити відповідний перелік заходів, які забезпечать повноцінну співпрацю з тими компаніями, які на сьогодні відстають у ремонтах та відновленніі", – заявив президент України.

Боротьба з обстрілами

Зеленський поінформував, що також заслухав окрему доповідь командування Збройних сил України щодо організації роботи РЕБ. За результатами цих переговорів "визначили необхідні кроки".

Зеленський провів селектор щодо ліквідації наслідків російських ударів і ситуації з електрикою: які доручення дав

Президент дав доручення уряду та правоохоронцям. Джерело: Telegram-канал Зеленського

Нагадаємо, Зеленський заявив, що російські заяви про нібито готовність провести особисті переговори між лідерами України та РФ у Москві є деструктивними. Він також пояснив, чому не бачить сенсу у телефонній розмові з Володимиром Путіним.

Як повідомляв OBOZ.UA, Зеленський порадив Трампу говорити з Путіним його ж мовою. За словами президента, з боку США недостатньо дипломатичного діалогу для схиляння Росії до миру, для цього першочергово необхідні тиск та рішучі дії.

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