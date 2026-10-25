Зеленський: реакція Росії на дипломатію і деізоляцію – нові вбивства мирних українців

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки чергового тижня російського терору проти України. За його словами, за тиждень з 19 до 25 жовтня окупанти використали близько 1600 керованих авіабомб, 48 ракет різних типів, зокрема балістичних, і майже 2300 ударних дронів.

Відео дня

Зеленський зазначив, що саме новими вбивствами мирних українців Росія реагує на дипломатію та зняття санкцій. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Наслідки терору

За інформацією глави держави, майже щодня в Україні гинуть і зазнають поранень люди від жорстоких російських ударів. Зеленський розповів, що ввечері внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області загинули четверо людей. Ще 22 поранені, серед них 11-річна дівчинка.

У Вінниці дрон ударив по багатоповерхівці, декілька людей поранено. У Харкові росіяни спочатку вдарили по будівельному гіпермаркету, а потім завдали цинічного повторного удару по рятувальникам.

Крім того, вночі були удари по ТЕС, підстанціям, вугільним шахтам, зерносховищам, торговим центрам та поштовому терміналу. Загалом пошкодження зафіксовано у дев'яти областях.

Реакція на дипломатію та питання ППО

За словами Зеленського, саме обстрілами та терором Росія реагує на дипломатію та деізоляцію. Також президент України закликав не зменшувати обертів постачання озброєння для підтримки української армії.

"І дуже важливо, щоб паралельно з переговорним треком не знижувалася підтримка захисників життя. Потрібно розблокувати вже погоджені європейцями постачання перехоплювачів до "петріотів". Потрібно далі підтримувати українську бойову авіацію для захисту від реактивних "шахедів". Кожен такий оборонний пакет, особливо перед зимою, допомагає зберігати життя. Дякую всім партнерам, які саме так допомагають", – написав Зеленський.

РЕКЛАМА

Головні історії дня

Нагадаємо, вранці 25 жовтня російські окупанти завдали нової серії ударів по Києву. Внаслідок ворожої атаки у столиці спалахнула пожежа. Наслідки ворожого удару зафіксовано на лівому березі.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що увечері 24 жовтня путінські війська знищили у Харкові останній будівельний центр "Епіцентр". Торговий центр у Основ'янському районі був атакований ракетами.

Як писав OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський заявив, що головною метою російського диктатора Володимира Путіна залишається повне захоплення України, а не лише утримання вже окупованих територій. За словами глави держави, навіть можливі політичні зміни у США не усунуть загрозу російської агресії, доки Росією керує Путін.