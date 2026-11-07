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Зеленський: Україні бракує ракет для перехоплень балістики з Росії

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
795
Зеленський: Україні бракує ракет для перехоплень балістики з Росії
Україна на всіх рівнях шукає способи прискорити постачання ракет. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Україні бракує ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, через що значну частину російських балістичних ракет не вдається знешкодити. Під час останньої атаки Росія застосувала 36 ракет, які рухалися балістичною траєкторією, однак українські сили змогли перехопити лише чотири з них.

Водночас на одному з ключових енергетичних об'єктів, за попередніми даними, росіяни застосували північнокорейські ракети KN-23. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селектора щодо наслідків російського удару та відновлення після атак.

Україні бракує ракет для Patriot

Зеленський наголосив, що в Україні зберігається значний дефіцит перехоплювачів для систем Patriot. За його словами, допомогти подолати цю проблему можуть передусім Сполучені Штати.

Україна на всіх рівнях шукає способи прискорити постачання ракет і донести до американської сторони необхідність забезпечити країні можливість захищати життя людей.

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Президент наголосив, що посилення протиповітряної оборони особливо важливе зараз – напередодні зими та чергової спільної з партнерами спроби активізувати переговори.

Зеленський: Україні бракує ракет для перехоплень балістики з Росії

Зеленський заявив про нестачу ППО. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський: Україні бракує ракет для перехоплень балістики з Росії

Зеленський заявив про нестачу ППО. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Він також зазначив, що Росія сприймає дипломатію специфічно – як підвид агресії. Посилення ударів по Україні та її інфраструктурі саме в цей період, за словами Зеленського, є спробою додатково підготувати ґрунт для тиску на українську позицію та позицію партнерів.

Президент висловив сподівання, що Сполучені Штати та інші союзники діятимуть принципово.

Росія могла застосувати північнокорейські ракети KN-23

У місцях влучань балістичних ракет тривають експертизи. За попередніми даними, на одному з ключових пошкоджених енергетичних об'єктів Росія застосувала ракети KN-23, які виробляє та постачає Північна Корея.

Зеленський назвав це ще одним доказом необхідності відчутно посилити глобальні санкційні режими. Йдеться про обмеження проти всіх, хто у світі допомагає Росії знищувати життя.

У Києві готують резервні схеми транспортного сполучення

Під час селектора також обговорили виклики, з якими зіткнувся Київ після російських ударів.

Зеленський доручив міністру внутрішніх справ України Івану Вигівському разом із необхідними структурами та Київською міською військовою адміністрацією підготувати резервні схеми транспортного сполучення в столиці й забезпечити додатковий транспорт.

За словами президента, наразі на міському рівні фактично немає таких резервних схем.

Зеленський: Україні бракує ракет для перехоплень балістики з Росії

Зеленський заявив про нестачу ППО. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Відновлення енергооб'єктів та посилення РЕБ

Під час наради були представлені детальні доповіді щодо відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів і залучених до цього сил. Окремо військові доповіли про застосування засобів радіоелектронної боротьби. За підсумками обговорення визначили напрями, за якими планують масштабувати їх використання.

Також із доповіддю виступив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Зеленський: Україні бракує ракет для перехоплень балістики з Росії

Зеленський заявив про нестачу ППО. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна очікує на нові внески партнерів у програму PURL

Зеленський повідомив, що готуються зустрічі у форматі Групи семи, у яких буде представлена Україна.

Крім того, країна розраховує на нові внески європейських держав у програму PURL. За словами президента, щодо цього вже є попередні зобов'язання.

Також очікуються нові пакети енергетичної підтримки для України та додаткове постачання для потреб логістики.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час нічної масованої атаки Росія пошкодила на Київщині підстанції, які з’єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС зі столицею і центральними областями. Загалом ворог випустив по Україні 172 дрони та 36 балістичних ракет. Володимир Зеленський додав, що основною ціллю удару стала енергетична інфраструктура.

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