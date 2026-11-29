Росія може втратити близько мільйона військових, якщо спробує силою захопити ще 6 тис. кв. км української території. Саме стільки людей Кремлю доведеться залучити для реалізації своїх територіальних планів, і ці втрати будуть неминучими.

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Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалу Al Jazeera. Наразі Росія продовжує наполягати на захопленні додаткових українських територій.

Однак реалізація таких планів матиме для російської армії надзвичайно високу ціну.

"Росіяни говорять, що їм потрібно захопити ще шість тисяч квадратних кілометрів території України. Однак вони знають, що для того, щоб захопити таку кількість квадратних кілометрів, потрібно мільйон людей. І вони втратять цей мільйон", – заявив президент.

Україна не погоджується на територіальні поступки, які можуть лише заохотити Москву висувати нові вимоги.

Також українська сторона пропонує зупинити бойові дії по нинішній лінії фронту. Такий крок міг би стати основою для подальших мирних переговорів.

Водночас глава держави відкинув варіант американської мирної угоди, за якої Україна фактично мала б платити за війну, розв’язану Росією.

Україна завдавала ударів по російських військових суднах у Балтійському морі. Коментуючи операцію поблизу Лівії, Зеленський пояснив, що цілями були російські сили. Він визнав наявність помилок під час операції та наголосив на необхідності виправити їх дипломатичним шляхом.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія за менш ніж п'ять років повномасштабної війни проти України втратила більше військовослужбовців, ніж Сполучені Штати Америки в усіх війнах за останні 85 років. Кількість загиблих та зниклих безвісти російських військових сягнула 720 тисяч осіб.