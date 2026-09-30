Зеленський відвідав Лиманський напрямок і провів нараду з командирами: які рішення ухвалено. Відео

Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, яка воює на Лиманському напрямку. Він зустрівся з бійцями, вручив державні нагороди воїнам, а також поспілкувався з керівництвом бригади щодо завдань і необхідних потреб.

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Про це глава держави зазначив в офіційному Telegram-каналі. Ця бригада разом з іншими підрозділами повернула вже понад 125 квадратних кілометрів під контроль України.

Що відомо

"Пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Сьогодні тут зустрівся з воїнами, які виконують завдання на Лиманському напрямку, та відзначив державними нагородами", – написав Зеленський.

Президент зазначив, що під час візиту поспілкувався з командиром бригади про завдання, які виконує підрозділ, і з'ясував потреби бригади.

Глава держави наголосив, що 66-та ОМБр в межах операції "Вівальді" разом з іншими підрозділами у складі Третього армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів нашої території.



Зеленський відвідав захисників, які воюють на Лиманському напрямку Джерело: Скриншот з відео

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Він подякував воїнам за їхню роботу з захисту нашої держави.

"Дякую за захист нашої держави, суверенітету, територіальної цілісності. Це дуже важливо".

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна затвердила план далекобійних операцій на жовтень. Глава держави провів нараду з очільником Міноборони Євгенієм Хмарою та військовими, відповідальними за планування виробництва української зброї. За його словами, на нараді окремо визначили конкретні строки, фінансування та обсяги виробництва зброї для боротьби з новим типом російських ударних дронів.

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