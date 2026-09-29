Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна затвердила план далекобійних операцій на жовтень. Глава держави провів нараду з очільником Міноборони Євгенієм Хмарою та військовими, відповідальними за планування виробництва української зброї.

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Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах. За його словами, на нараді окремо визначили конкретні строки, фінансування та обсяги виробництва зброї для боротьби з новим типом російських ударних дронів.

Зеленський затвердив далекобійні операції на жовтень

Першим питанням під час наради стали далекобійні операції українських військових. Зеленський повідомив, що їхній план на жовтень уже затверджено.

При цьому президент не уточнив, яких саме цілей стосуватимуться майбутні операції та які види далекобійного озброєння для них використовуватимуть.

Визначили потреби в F-16 до кінця року

Окремо на нараді обговорили необхідне постачання для українських F-16. За словами Зеленського, Україна вже визначила конкретні напрямки та країни, з якими ведуть переговори щодо відповідних авіаційних пакетів.

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Президент заявив, що найближчим часом очікується посилення цього напряму.

"Визначили напрямки для необхідного постачання для наших F-16 до кінця року. Є конкретні країни, з якими домовляємось про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення", – наголосив глава держави.

Які саме країни готують нові пакети та що до них увійде, Зеленський не уточнив.

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Готують систему протидії реактивним "Шахедам"

Третім питанням стала протидія новому типу російських ударних безпілотників – реактивним "Шахедам".

Зеленський повідомив, що вже визначили перші прототипи систем, які можуть стати ефективною зброєю проти таких дронів. Для їх виробництва визначили конкретні строки, обсяги та необхідне фінансування.

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За словами президента, тепер завдання полягає у забезпеченні виробництва цієї зброї у визначених масштабах.

Україна також працює над додатковими технологічними рішеннями для посилення захисту від російських повітряних атак та збільшення кількості ефективних перехоплювачів.

"Працюємо і щодо додаткових захисних технологічних рішень, більшої кількості ефективних перехоплювачів", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZ.UA, бойові групи вже використовують нові перехоплювачі безпілотників на практиці. Разом із виробниками військові працюють над підвищенням їхньої ефективності та переходом до масового виробництва. про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко.

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