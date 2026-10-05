Жінка на велосипеді допомогла врятувати НРК українських військових на Сумщині. Відео

Військові 8 корпусу Десантно-штурмових військ поділилися відео незвичної ситуації, як велосипедистка допомогла бійцям врятувати український наземний роботизований комплекс (НРК). Це відбувалося під час операції з порятунку підбитого комплексу.

Відео дня

Їдучи на велосипеді, пані побачила, що один НРК не може зачепитися за інший, і взялася допомагати. Відео операції опублікували в Telegram-каналі 8 корпусу ДШВ.

Що відомо

Військові 71-ї окремої аеромобільної бригади розповіли, що один НРК підірвався на російській міні, тому для його евакуації відправили інший НРК. Проте на місці той довго не міг зачепитися за підбитий комплекс. Це побачила пані, яка їхала на велосипеді, і вирішила допомогти українським військовим. Замаскувавши свій велосипед, вона взялась допомагати і змогла підчепити один НРК до іншого.

Врешті обидва борти змогли повернутися на базу. Захисники подякували велосипедистці за її сміливий вчинок.



Велосипедистка допомогла врятувати український НРК. Джерело: Скриншот з відео

"Жінка побачила, що двом роботам потрібна допомога людини, замаскувала велосипед і взялася допомагати. У результаті обидва борти повернулися на базу, були відремонтовані та вже готові до наступної місії. А ми хочемо окремо сказати цій прекрасній пані – дякуємо за сміливість! Нехай у вас все буде добре!" – подякували військові невідомій пані, яка врятувала роботизований комплекс.

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