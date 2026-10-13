"Жодні слова не зможуть вгамувати біль": Росія ударом по Донеччині вбила школярку, її матір і бабусю. Фото

12 жовтня російські окупаційні війська обстріляли з реактивної системи залпового вогню селище Черкаське Краматорського району на Донеччині. Внаслідок російського обстрілу загинули 13-річна дівчина, її мама та бабуся.

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Про це повідомили на Facebook платформи Їх убила росія. У школі, де навчалася дівчинка, висловили жаль і співчуття рідним загиблих.

Що відомо

Загиблій дівчині Ксенії Пікаловій було 13 років, її мамі – 36, а бабусі – 62. Російські окупанти вбили їх під час обстрілу селища Черкаське на Донеччині.

Про трагедію стало відомо зі сторінки Краматорської школи №22 ім. М. М. Крупченка, в якій навчалась дівчинка. Там зазначили, що Ксенія була світлою, доброю та чуйною дитиною й вірною подругою. Мала дуже багато мрій та планів на майбутнє, адже попереду було ціле життя, яке підступно й жорстоко обірвала Росія.

Росія вбила 13-річну Ксенію Пікалову під час обстрілу Донеччини. Джерело: Facebook платформи Їх убила росія

"Жодні слова не зможуть вгамувати біль цієї важкої втрати. Увесь педагогічний колектив, учні та батьки нашого навчального закладу висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, однокласникам Ксенії та всім, чиїх сердець торкнулося це горе. Пам'ять про Ксенію завжди житиме у наших серцях", – написали на сторінці навчального закладу.

Допис на сторінці платформи Їх убила росія. Джерело: Скриншот допису

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у мережі розповіли про 16-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Харківщині. Росіяни вбили хлопця в селищі Пісочин Харківського району.