"Жодних секретних супутників": "Флеш" пояснив, як Росія зняла на відео власний удар по "Інкому" в Києві
Після удару по бізнес-центру "Інком" у Києві росіяни опублікували відео з моментом влучання "Шахеда" . Це викликало суперечки щодо того, як саме ворог зміг отримати ці кадри.
Відповідь на це питання дав позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він запевнив: не йдеться ані про "секретні супутники", ані про FPV над столицею, ані про інші припущення з елементами конспірології.
Зйомку вів ще один "Шахед"
За словами Бескрестнова, у тому, що у розпорядженні ворога з'явилося відео удару по бізнес-центру "Інком" 25 вересня не слід шукати "жодних секретних супутників, жодних FPV з Шахеда, жодних агентів РФ, жодних загадкових БПЛА".
Для об'єктивного контролю росіяни використали ще один "Шахед".
"Противник атакував офіс "Інком" "Геранью-5", і паралельно до Києва влетів реактивний "Шахед", який облетів місце удару по "Інкому" на висоті майже 3 кілометри. Він виконував функцію МЕШ ретранслятора радіосигналів для "Герань-5" і водночас знімав (та одразу передавав) відео атаки на "Інком", – зазначив "Флеш".
Роллю "спостерігача" й "ретранслятора" згаданий "Шахед" не обмежився: за словами Бескрестного, саме він згодом вдарив по складу McDonald's на Київщині і знищив його.
"Безумовно, це складна операція БПЛА РФ, яка вимагає точних розрахунків і взаємодії пілотів. Я навіть упевнений, що вони сиділи поруч", – підкреслив "Флеш".
Того дня на парковці біля ураженого бізнес-центру горіли автівки. Там виявили також тіла загиблих. Невдовзі після удару мер Києва Віталій Кличко повідомляв про чотирьох загиблих і сімох постраждалих.
Як повідомляв OBOZ.UA, Росія вдарила по Києву балістикою після виступів Зеленського в ООН.
Загинули люди, також були постраждалі. Фіксувалися руйнування.
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