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"Жодних секретних супутників":  "Флеш" пояснив, як Росія зняла на відео власний удар по "Інкому" в Києві

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 5,1 т.
"Жодних секретних супутників":  "Флеш" пояснив, як Росія зняла на відео власний удар по "Інкому" в Києві
Росія 25 вересня вдарила по бізнес-цеентру "Інком" у Києві

Після удару по бізнес-центру "Інком" у Києві росіяни опублікували відео з моментом влучання "Шахеда" . Це викликало суперечки щодо того, як саме ворог зміг отримати ці кадри.

Відповідь на це питання дав позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він запевнив: не йдеться ані про "секретні супутники", ані про FPV над столицею, ані про інші припущення з елементами конспірології.

Зйомку вів ще один "Шахед"

За словами Бескрестнова, у тому, що у розпорядженні ворога з'явилося відео удару по бізнес-центру "Інком" 25 вересня не слід шукати "жодних секретних супутників, жодних FPV з Шахеда, жодних агентів РФ, жодних загадкових БПЛА".

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''Жодних секретних супутників'':  ''Флеш'' пояснив, як Росія зняла на відео власний удар по ''Інкому'' в Києві

Кадр з опублікованого окупантами відео

Джерело: скриншот

''Жодних секретних супутників'':  ''Флеш'' пояснив, як Росія зняла на відео власний удар по ''Інкому'' в Києві

Кадр з опублікованого окупантами відео

Джерело: скриншот

''Жодних секретних супутників'':  ''Флеш'' пояснив, як Росія зняла на відео власний удар по ''Інкому'' в Києві

Кадр з опублікованого окупантами відео

Джерело: скриншот

Для об'єктивного контролю росіяни використали ще один "Шахед".

"Противник атакував офіс "Інком" "Геранью-5", і паралельно до Києва влетів реактивний "Шахед", який облетів місце удару по "Інкому" на висоті майже 3 кілометри. Він виконував функцію МЕШ ретранслятора радіосигналів для "Герань-5" і водночас знімав (та одразу передавав) відео атаки на "Інком", – зазначив "Флеш".

Роллю "спостерігача" й "ретранслятора"  згаданий "Шахед" не обмежився: за словами Бескрестного, саме він згодом вдарив по складу McDonald's на Київщині і знищив його.

"Безумовно, це складна операція БПЛА РФ, яка вимагає точних розрахунків і взаємодії пілотів. Я навіть упевнений, що вони сиділи поруч", – підкреслив "Флеш".

Того дня на парковці біля ураженого бізнес-центру горіли автівки. Там виявили також тіла загиблих. Невдовзі після удару мер Києва Віталій Кличко повідомляв про чотирьох загиблих і сімох постраждалих.

''Жодних секретних супутників'':  ''Флеш'' пояснив, як Росія зняла на відео власний удар по ''Інкому'' в Києві

Наслідки удару по Києву 25 вересня

''Жодних секретних супутників'':  ''Флеш'' пояснив, як Росія зняла на відео власний удар по ''Інкому'' в Києві

Наслідки удару по Києву 25 вересня

''Жодних секретних супутників'':  ''Флеш'' пояснив, як Росія зняла на відео власний удар по ''Інкому'' в Києві

Наслідки удару по Києву 25 вересня

''Жодних секретних супутників'':  ''Флеш'' пояснив, як Росія зняла на відео власний удар по ''Інкому'' в Києві

Наслідки удару по Києву 25 вересня

Як повідомляв OBOZ.UA,  Росія вдарила по Києву балістикою після виступів Зеленського в ООН.

Загинули люди, також були постраждалі. Фіксувалися руйнування.

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