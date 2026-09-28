Після удару по бізнес-центру "Інком" у Києві росіяни опублікували відео з моментом влучання "Шахеда" . Це викликало суперечки щодо того, як саме ворог зміг отримати ці кадри.

Відео дня

Відповідь на це питання дав позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він запевнив: не йдеться ані про "секретні супутники", ані про FPV над столицею, ані про інші припущення з елементами конспірології.

Зйомку вів ще один "Шахед"

За словами Бескрестнова, у тому, що у розпорядженні ворога з'явилося відео удару по бізнес-центру "Інком" 25 вересня не слід шукати "жодних секретних супутників, жодних FPV з Шахеда, жодних агентів РФ, жодних загадкових БПЛА".

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Для об'єктивного контролю росіяни використали ще один "Шахед".

"Противник атакував офіс "Інком" "Геранью-5", і паралельно до Києва влетів реактивний "Шахед", який облетів місце удару по "Інкому" на висоті майже 3 кілометри. Він виконував функцію МЕШ ретранслятора радіосигналів для "Герань-5" і водночас знімав (та одразу передавав) відео атаки на "Інком", – зазначив "Флеш".

Роллю "спостерігача" й "ретранслятора" згаданий "Шахед" не обмежився: за словами Бескрестного, саме він згодом вдарив по складу McDonald's на Київщині і знищив його.

Головні історії дня

"Безумовно, це складна операція БПЛА РФ, яка вимагає точних розрахунків і взаємодії пілотів. Я навіть упевнений, що вони сиділи поруч", – підкреслив "Флеш".

Того дня на парковці біля ураженого бізнес-центру горіли автівки. Там виявили також тіла загиблих. Невдовзі після удару мер Києва Віталій Кличко повідомляв про чотирьох загиблих і сімох постраждалих.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Росія вдарила по Києву балістикою після виступів Зеленського в ООН.

Загинули люди, також були постраждалі. Фіксувалися руйнування.

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