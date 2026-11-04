''Жила своєю справою'': Росія ударом по Комишувасі вбила очільницю ЦНАП. Фото

Під час масованого удару військ РФ по Комишувасі на Запоріжжі загинула керівниця місцевого відділу Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) Ольга Тверденко. Вона очолила його з моменту відкриття у 2019 році і, як пригадують знайомі, жила тим, що робила.

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Про жертву ворожого терору розповіло "Суспільне Запоріжжя" із посиланням на старосту села Новояковлівка Олену Нікітенко, директорку Департаменту соціального захисту населення ЗОДА Світлану Лисенко та Єдину мережу ЦНАП Запорізької області.

Під час російської атаки загинула Ольга Тверденко

Відомо, що Ольга Тверденко народилася у сім'ї ветеринарів.

Сама вона здобула юридичну освіту.

"Ольга була особливою людиною для мене. Людиною чистого серця та розуму, яку світ не змінив із роками. Інститут – відмінне навчання. Робота – велике серце та відданість справі. У розмовах із нею не було "це поза межами посадових обов'язків" або "робочий день закінчився", якщо йшлося про людей", – поділилася спогадами Світлана Лисенко, яка познайомилася з Ольгою під час навчання на юридичному.

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Ольга Тверденко працювала у ЦНАПі Комишувальної громади з моменту його відкриття у 2019 році.

"Ольга була Людиною з великої літери. Надзвичайно щира, чуйна, добра, відкрита. Вона не просто працювала у ЦНАП – вона жила своєю справою, була віддана їй усім серцем. Її по-справжньому хвилювала доля громади, а особливо тих мешканців, які, попри постійну небезпеку, продовжували залишатися у Комишувасі. За кожного переживала, кожному хотіла допомогти", – написали у Єдиній мережі ЦНАП області.

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Попри погіршення безпекової ситуації в Кушугумській громаді, жінка не залишила свою роботу та продовжувала надавати послуги місцевим жителям, а щопонеділка – видавала гуманітарну допомогу.

2 листопада, у понеділок, під час чергової видачі гуманітарної допомоги в підземній школі, де працював і ЦНАП, окупанти атакували укриття трьохтонними авіабомбами.

Внаслідок удару Ольга Тверденко загинула.

Загалом унаслідок удару загинули 33 людини, серед них двоє рятувальників та четверо поліцейських. П'ятеро – поранені. На місці триває рятувально-пошукова операція – під завалами, як повідомлялося станом на вечір 3 листопада, можуть залишатися понад 50 людей, які нині вважаються зниклими безвісти.

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Серед загиблих:

рятувальник Денис Коноваленко;

рятувальник Олексій Сущевський;

дружина голови громади Наталія Карапетян;

керівниця ЦНАПу Ольга Тверденко;

керівниця гуманітарного штабу Тетяна Іванівна;

майор поліції Михайло Буженко;

майор поліції Микола Баланда;

капітан поліції Михайло Романов;

капітан поліції Дмитро Бєсєдін.

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3, 4 та 5 листопада у Запоріжжі та області оголосили Днями жалоби за загиблими внаслідок масованого авіаудару РФ по Комишувасі.

Як повідомляв OBOZ.UA, 3 листопада Росія била ракетами по Дніпру. Одна з ворожих ракет влучила у хоспіс. Внаслідок атаки РФ є руйнування і жертви, пострадали 20 людей.