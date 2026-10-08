"Жити хочеться": полонені окупанти розповіли про провал армії Путіна на Лиманському напрямку і зізнались, чому здались ЗСУ. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюНацбанк продає золоті 20 грн з особливим дизайномНБУ "видає" українцям золоті 20 грн з особливим дизайном: як вони виглядаютьПідлітків вчать замішувати вейпи просто в магазиніПідлітків вчать замішувати вейпи просто в магазині, а замість чеків видають обманки: OBOZ.UA з'ясував, як влаштована торгівля "курилками"Ілюстрація - біженці з УкраїниСуд ЄС ухвалив важливе для біженців з України рішення: що важливо знатиЗСУ відмінусували ще 1830 окупантів та спалили сотні одиниць техніки: Генштаб опублікував дані про втрати армії РФЗСУ відмінусували ще 1830 окупантів та спалили сотні одиниць техніки: Генштаб опублікував дані про втрати армії РФІлюстрація. ГороскопЕмоційно важкий день, але не варто зосереджуватися на негативі: Риби – більше сміливості, а Тельці отримають подарунок – гороскоп на 8 жовтняІлюстративне фото, атака на Київ, наслідки обстрілу.Від ліків та інструментів до свіжих продуктів і туалетного паперу: які бізнеси знищено внаслідок атаки РФЯкий зі знаків дозволяє поворот ліворуч? Тест із ПДРЯкий зі знаків дозволяє поворот ліворуч? Тест із ПДРПриціл на енергетиці: Росія адаптує реактивні дрони до зимової кампанії терору – ISWПриціл на енергетиці: Росія адаптує реактивні дрони до зимової кампанії терору – ISWУ Києві внаслідок російської атаки сталась пожежа в багатоповерхівці: загинули двоє людей. Фото і відеоУ Києві внаслідок російської атаки сталась пожежа в багатоповерхівці: загинули двоє людей. Фото і відео

"Жити хочеться": полонені окупанти розповіли про провал армії Путіна на Лиманському напрямку і зізнались, чому здались ЗСУ. Відео

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read3 хв
icon 1,8 т.
"Жити хочеться": полонені окупанти розповіли про провал армії Путіна на Лиманському напрямку і зізнались, чому здались ЗСУ. Відео
Полонені окупанти розповіли про провал армії Путіна на Лиманському напрямку. Джерело: Скриншот з відео / колаж OBOZ.UA

Полонені окупанти зі складу 20-ї та 25-ї загальновійськових армій ЗС РФ, які зараз відступають на Лиманському напрямі в межах української наступальної операції "Вівальді", розповіли про провал російської армії. На позиціях по них невпинно працювали українські важкі дрони, міномети та артилерія, дуже багато окупантів загинуло, а самі вони опинились в оточенні.

Вижити їм вдалося лише тому, що вони здались у полон українським військовим. Відео зізнань полонених окупантів оприлюднили в проєкті "Хочу найти".

Що розповіли полонені

Російські військовополонені зі складу 20-ї та 25-ї загальновійськових армій ЗС РФ, які зараз відступають на Лиманському напрямі, в українському проєкті "Хочу найти" розповіли про провал російських військ на фронті.

Серед полонених – кабардинець Анзор Токбаєв (1999 р.н.), таджик Абдулталіб Караєв (2005 р.н.) і росіянин Юрій Яшин (2002 р.н.) з 488-го мотострілецького полку. Десять місяців вони провели на позиціях у районі Шандриголового Донецької області, де по них невпинно працювали українські важкі дрони, міномети та артилерія. У результаті їх оточили підрозділи ЗСУ. Врятуватись вдалося лише завдяки тому, що вони здались у полон українським військовим.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 4,3 т.
Окупанти запустили по Україні 146 дронів, сили ППО збили 126 цілей: наслідки в областях. Фото та відео
icon 4,3 т.
Окупанти запустили по Україні 146 дронів, сили ППО збили 126 цілей: наслідки в областях. Фото та відео
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 3,6 т.
Під прицілом були дата-центр і НПЗ: у Рязанській області і Башкортостані прогриміли вибухи, піднявся дим. Фото і відео
icon 3,6 т.
Під прицілом були дата-центр і НПЗ: у Рязанській області і Башкортостані прогриміли вибухи, піднявся дим. Фото і відео
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 3,5 т.
Росія розробляє ракету за $12 тис. доларів для перехоплення дронів: що про неї відомо
icon 3,5 т.
Росія розробляє ракету за $12 тис. доларів для перехоплення дронів: що про неї відомо

"У той час, як нас забирали в полон, окрім нас, там майже нікого вже не було, максимум якісь загуби", – сказав окупант Яшин.

Ще один окупант – Білорус Юрій Баран (1989 р.н.), з 37-го полку (в/ч 12273). Він у складі групи з 5 осіб прямував до міста Лиман і залишився єдиним, кому вдалося вижити по дорозі до міста.

Колишній ув'язнений Олександр Мурисін так і не зрозумів, де знаходиться і який сенс у його перебуванні на позиції. Після того, як загинув командир, зник зв'язок, а сам він опинився в оточенні, Олександр з радістю здався в полон. 

В окупантів в українському полоні кращі умови, ніж у російській армії

Окупанти розповіли, що перед відправленням на фронт командири залякували їх полоном і казали, що там катуватимуть, калічатимуть, "відрубуватимуть пальці", знущатимуться.

Проте реальність виявилася зовсім іншою. Усі п'ятеро говорять про дуже хороше, людське ставлення з боку ЗСУ. Пораненим загарбникам надали медичну допомогу, полонених нагодували, дали води, цигарок.

Полонені порівнюють харчування та поводження в українському полоні з умовами в російській армії і стверджують, що в полоні бачать набагато краще й людське ставлення до них, ніж в армії РФ.

Ці загарбники вижили, а більшість тих, хто потрапив разом з ними в оточення під Лиманом, – ні.

Полонені окупанти розповіли про провал російської армії на Лиманському напрямку.Джерело: Скриншот з відео

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Богдан Корженко поділився новими подробицями про участь 1 штурмового батальйону 3 ОШБр в операції "Вівальді". Зокрема, його підрозділ отримав завдання здійснити механізований наступ на певні ділянки фронту. Завдяки злагодженим діям від бійців батальйону цей наступ був успішним: ворог зазнав величезних втрат в управлінні, були захоплені штаби, командні пункти, вогневі позиції з мінометами, БпЛА, зв'язком, РЕБами та іншими об'єктами та технікою.

Схожі теми
Операція "Вівальді"Війна в УкраїніВтрати Росії в війні з УкраїноювійськовополоненіполоненіРосія - країна-агресорУкраїнаДонецьк
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись