"Жити хочеться": полонені окупанти розповіли про провал армії Путіна на Лиманському напрямку і зізнались, чому здались ЗСУ. Відео

Полонені окупанти зі складу 20-ї та 25-ї загальновійськових армій ЗС РФ, які зараз відступають на Лиманському напрямі в межах української наступальної операції "Вівальді", розповіли про провал російської армії. На позиціях по них невпинно працювали українські важкі дрони, міномети та артилерія, дуже багато окупантів загинуло, а самі вони опинились в оточенні.

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Вижити їм вдалося лише тому, що вони здались у полон українським військовим. Відео зізнань полонених окупантів оприлюднили в проєкті "Хочу найти".

Що розповіли полонені

Російські військовополонені зі складу 20-ї та 25-ї загальновійськових армій ЗС РФ, які зараз відступають на Лиманському напрямі, в українському проєкті "Хочу найти" розповіли про провал російських військ на фронті.

Серед полонених – кабардинець Анзор Токбаєв (1999 р.н.), таджик Абдулталіб Караєв (2005 р.н.) і росіянин Юрій Яшин (2002 р.н.) з 488-го мотострілецького полку. Десять місяців вони провели на позиціях у районі Шандриголового Донецької області, де по них невпинно працювали українські важкі дрони, міномети та артилерія. У результаті їх оточили підрозділи ЗСУ. Врятуватись вдалося лише завдяки тому, що вони здались у полон українським військовим.

"У той час, як нас забирали в полон, окрім нас, там майже нікого вже не було, максимум якісь загуби", – сказав окупант Яшин.

Ще один окупант – Білорус Юрій Баран (1989 р.н.), з 37-го полку (в/ч 12273). Він у складі групи з 5 осіб прямував до міста Лиман і залишився єдиним, кому вдалося вижити по дорозі до міста.

Колишній ув'язнений Олександр Мурисін так і не зрозумів, де знаходиться і який сенс у його перебуванні на позиції. Після того, як загинув командир, зник зв'язок, а сам він опинився в оточенні, Олександр з радістю здався в полон.

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В окупантів в українському полоні кращі умови, ніж у російській армії

Окупанти розповіли, що перед відправленням на фронт командири залякували їх полоном і казали, що там катуватимуть, калічатимуть, "відрубуватимуть пальці", знущатимуться.

Проте реальність виявилася зовсім іншою. Усі п'ятеро говорять про дуже хороше, людське ставлення з боку ЗСУ. Пораненим загарбникам надали медичну допомогу, полонених нагодували, дали води, цигарок.

Полонені порівнюють харчування та поводження в українському полоні з умовами в російській армії і стверджують, що в полоні бачать набагато краще й людське ставлення до них, ніж в армії РФ.

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Ці загарбники вижили, а більшість тих, хто потрапив разом з ними в оточення під Лиманом, – ні.



Полонені окупанти розповіли про провал російської армії на Лиманському напрямку. Джерело: Скриншот з відео

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Богдан Корженко поділився новими подробицями про участь 1 штурмового батальйону 3 ОШБр в операції "Вівальді". Зокрема, його підрозділ отримав завдання здійснити механізований наступ на певні ділянки фронту. Завдяки злагодженим діям від бійців батальйону цей наступ був успішним: ворог зазнав величезних втрат в управлінні, були захоплені штаби, командні пункти, вогневі позиції з мінометами, БпЛА, зв'язком, РЕБами та іншими об'єктами та технікою.