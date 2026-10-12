"Значний ефект": Годжес пояснив, чому Україні варто посилити удари по енергетичній інфраструктурі РФ

Україні варто не лише продовжувати, а й посилювати удари по російській нафтогазовій інфраструктурі, оскільки вони завдають відчутної шкоди державі-агресору. Свідченням результативності таких атак є, зокрема, спроби Кремля домогтися від Вашингтона тиску на Київ задля їх припинення.

Відео дня

Про це заявив колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес, повідомляє Укрінформ. Він також розкритикував можливі спроби американської адміністрації обмежити українські удари по російських енергетичних об'єктах.

Чому удари по нафтогазовій інфраструктурі РФ важливі

На переконання Годжеса, Україна має нарощувати інтенсивність атак на російську нафтогазову галузь. Генерал наголосив, що такі удари мають значний ефект, інакше Москва не намагалася б переконати Білий дім вплинути на українську сторону.

"Україна повинна нарощувати інтенсивність ударів по об'єктах російської нафтогазової інфраструктури. Очевидно, що це має дуже значний ефект. Інакше ви б не чули всього цього тиску з боку Кремля на Білий дім із вимогою припинити це", – пояснив він.

Водночас генерал назвав помилкою можливу відмову США підтримувати таку тактику. На його думку, європейські союзники розуміють, наскільки важливою є перемога України, тому він сподівається, що вони знайдуть можливості допомогти Києву продовжувати протидію російській агресії.

РЕКЛАМА

Що Годжес сказав про енергетичне перемир'я Трампа

Окремо військовий прокоментував заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Годжес назвав такі анонси "фантазіями", які не мають під собою реального підґрунтя, а саму потенційну домовленість – невигідною.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський неодноразово виступав із пропозиціями припинити вогонь, однак російська сторона їх відхиляла. За словами генерала, Москва не виконуватиме жодних домовленостей, якщо її до цього не примусити.

Головні історії дня

"Це був класичний "трампівський" анонс чогось, що не базується на жодних фактах. І, звісно, це в будь-якому разі була б жахлива домовленість. Росія ніколи не дотримується жодних домовленостей, якщо її до цього не змусити", – наголосив Годжес.

Він додав, що заяви американського президента про нібито досягнуте припинення вогню не повинні вводити нікого в оману.

Крім того, генерал розкритикував висловлювання Трампа щодо зміни українського керівництва, назвавши їх недоречним втручанням у внутрішні справи України.

РЕКЛАМА

"Йому варто хвилюватися про вибори у США, які відбудуться через кілька тижнів", – зауважив Годжес.

Яку ситуацію генерал бачить на фронті

Оцінюючи перебіг бойових дій, Годжес висловив думку, що Україні вдалося зупинити наземні наступальні операції російських військ. Водночас одним із найскладніших завдань залишається захист населення та критичної інфраструктури від повітряних атак РФ.

Генерал зазначив, що Україна працює над посиленням відповідних спроможностей, а іноземні партнери шукають додаткові способи допомоги. Проте, за його оцінкою, протидія російським ударам залишається серйозним викликом.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа пригрозила Україні припиненням передачі розвідданих, якщо Київ продовжить атакувати російські нафтопереробні заводи. Американський президент неодноразово вимагав зупинити такі удари, а домовленість Вашингтона з Москвою щодо постачання дизельного пального спричинила нове напруження у відносинах зі США.

Як писав OBOZ.UA, Володимир Зеленський заявив про готовність України припинити удари по російських НПЗ, але лише за умови, що Росія перестане атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Президент наголосив, що будь-які кроки до деескалації мають бути взаємними та супроводжуватися реальними гарантіями.