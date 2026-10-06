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"Знаходимо амуніцію по всьому світу": Зеленський розповів про нові домовленості щодо F-16 і Rafale

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read2 хв
icon 159
"Знаходимо амуніцію по всьому світу": Зеленський розповів про нові домовленості щодо F-16 і Rafale
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна зараз знаходить амуніцію для винищувачів F-16 фактично по всьому світу. Це дуже важливо, адже ці літаки сьогодні є одним із найбільш сильних інструментів для збиття російських реактивних "Шахедів". 

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні. Про це він говорив, зокрема, з прем’єр-міністрами Польщі й Нідерландів, – глава держави подякував їм за готовність чути Україну та допомагати нам.

"Уже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст. Я дякую прем’єр-міністру Нідерландів – і дуже було сьогодні конструктивно, і дуже оперативно. Дякую тобі, Робе!" – сказав гарант. 

Про снаряди для збиття ворожих дронів Зеленський також говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. 

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Політики обговорили російську терористичну ескалацію та потреби України у захисті. За словами українського президента, зараз готуються нові оборонні постачання; очікується, що вже скоро новий пакет буде в Україні, – лідери обговорили його наповнення.

Також Зеленський домовився з Макроном про те, що українські пілоти вже найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale у Франції. Це сильний крок для української бойової авіації, зазначив глава держави. 

"Дякую також Франції за нові кроки: ми з Еммануелем домовилися, що українські пілоти починають навчання на "Рафалях". Це підтримає і наш захист неба, і промисловість Франції", – сказав він у зверненні. 

''Знаходимо амуніцію по всьому світу'': Зеленський розповів про нові домовленості щодо F-16 і Rafale

Зеленський провів розмову з Макроном. Джерело: Telegram/Zelenskiy/Official

Нагадаємо:  Володимир Зеленський заявив, що українська авіація наразі збиває близько 50-55% реактивних "Шахедів", а в окремих випадках цей показник сягає 60%. Винищувачі F-16 та 20-мм боєприпаси відіграють важливу роль у протидії таким дронам, а Україна планує збільшити кількість доступної амуніції.

Глава держави зазначив, що Україна прагне забезпечити використання 5-6 тисяч 20-мм боєприпасів для F-16 на добу та продовжує домовлятися з партнерами про їх постачання.

Як повідомляв OBOZ.UA, близько половини українських винищувачів F-16 тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні. Президент Володимир Зеленський заявив, що через це Україна втрачає дорогоцінний час, коли літаки особливо потрібні для захисту повітряного простору.

Також ми писали про те, що Франція розпочала підготовку перших українських пілотів для польотів на винищувачах Rafale. Навчання проходить на тлі переговорів Парижа і Києва щодо можливої передачі Україні французьких літаків.

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