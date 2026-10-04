''Знекровлення воєнної машини'': скільки нафтопереробних потужностей РФ уже вивела з ладу Україна

Українські далекобійні операції продовжують завдавати ворогу суттєвих економічних втрат. Нашим воїнам, станом на початок жовтня, вдалося вивести з ладу більше 51% нафтопереробних потужностей держави-агресора Росії.

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Міністерство оборони опублікувало такі цифри в неділю, 4 жовтня, посилаючись на аналіз розвідки, Генштабу й експертів МО України. Вони оцінили наслідки атак, які проводять Сил безпеки та оборони.

Пресслужба зазначила, що результат систематичних уражень по нафтобізнесу РФ не завжди видно одразу, але ефект накопичується і дає відчутний результат.

"Більше половини потужностей ворога виведено з ладу. Це результат ретельно продуманих, планомірних і системних дій, направлених на знекровлення російської воєнної машини та знищення її воєнно-економічного потенціалу", – додав очільник МО Євгеній Хмара.

Лише нещодавно українські БпЛА дісталися до Московського, Ярославського, КИНЕФ, Усть-Лузького, Пермського, Ільського, Саратовського, Сизранського й інших НПЗ.

"51% уражених нафтопереробних потужностей – суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші Deep strikes продовжують переносити війну на територію Росії", – заявив Хмара.

Він підкреслив, що ударні дрони, які дозволяють уражати цілі в глибині російського тилу, залишаються одним із пріоритетів оборонного відомства. У 2026 році виробництво й закупівлі нарощено втричі, але це не межа.

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"І надалі будемо масштабувати спроможності Deep strike.Системно позбавляємо ворога ресурсів для ведення війни", – підсумувала пресслужба МО України.

Як раніше писав OBOZ.UA, ввечері 1 жовтня на Краснозаводському хімічному заводі, розташованому в однойменному місті Московської області РФ, сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, інцидент спричинений вибухом в одному з цехів, після якого розпочалося займання. Внаслідок НП серед співробітників оборонного підприємства є загиблі.