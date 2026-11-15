Знищено техніку і живу силу: українські прикордонники влаштували розгром окупантам. Відео

Українські захисники продовжують мінусувати військову техніку, укриття та живу силу російських загарбників. Цього разу дронарі Сумського прикордонного загону влаштували розгром ворогу на Північно-Слобожанському напрямку.

Відео дня

У результаті влучних ударів окупанти залишилися без автівок, квадроциклів, складу БК та бліндажів. Феєричні кадри уражень опублікували в Telegram-каналі Державної прикордонної служби.

Прикордонники знищили техніку та укриття ворога

На оприлюдненому відео зафіксовано, як прикордонники за допомогою FPV-дронів вистежують та уражають ворожі цілі в лісосмугах і на відкритій місцевості.

Зокрема, під точні удари потрапили військова та автомобільна техніка, адже безпілотники наздогнали та знищили ворожий багі, військовий вантажний автомобіль, замаскований серед дерев, а також позашляховик, що рухався дорогою.

Окрім того, оператори БПЛА майстерно залітали безпосередньо всередину облаштованих бліндажів, окопів та польових складів окупантів, де ховалася жива сила противника.

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Унаслідок влучних влучань на ворожих позиціях спалахнули пожежі, а в небо здійнялися стовпи диму

"Бійці-оператори БпЛА Сумського прикордонного загону знищили автомобілі та квадроцикли противника, стартову позицію, склад БК та безпілотники типу "Молнія", а також низку укриттів, які використовували ворожі екіпажі дронів", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Сили оборони України уразили російську станцію придушення супутникового зв’язку Starlink поблизу Сартани на тимчасово окупованій території Донецької області. Об’єкт противника використовувався для створення перешкод супутниковому зв’язку українських військових.

Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони України продовжують завдавати ударів по логістиці російських окупаційних військ. Зокрема, транспорт ЗС РФ безперервно атакують на території Донецької області.