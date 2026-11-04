Знищено трансформатор: ''Атеш'' знеструмив завод у Воронежі, що виготовляє Іл-76. Відео

Агенти "Атеш" провели чергову диверсію у Воронезькій області РФ. Вони вивели з ладу електропідстанцію, яка забезпечує електроенергією Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство.

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Підприємство здійснює ремонт, модернізацію та виробництво важких військово-транспортних літаків, зокрема Іл-76. Подробиці повідомили в "Атеш".

Що відомо

У військовому русі українців і кримських татар "Атеш" заявили, що провели успішну диверсію на електропідстанції, яка забезпечує електроенергією Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство (ВАСО).

"У результаті точкового втручання було знищено трансформатор, що призвело до серйозних перебоїв в енергопостачанні стратегічного об’єкта. ВАСО відіграє критично важливу роль для збройних сил РФ, здійснюючи ремонт, модернізацію та виробництво важких військово-транспортних літаків, зокрема Іл-76, а також випускаючи ключові агрегати для авіації", – зазначили в "Атеш".

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Там наголосили, що збої в роботі підприємства безпосередньо впливають на логістику та боєздатність російської військово-транспортної авіації.

"Подібні диверсії в тилу руйнують виробничі ланцюжки військово-промислового комплексу путінського режиму та змушують його відволікати ресурси на відновлення інфраструктури. Ми продовжуємо системну роботу з виявлення та нейтралізації об’єктів, що забезпечують агресію проти України", – заявили в "Атеш".

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше агенти "Атеш" знищили дві вежі зв’язку, відкривши шлях для удару по заводу ракетного палива в РФ.

Крім того, "Атеш" влаштував диверсію під Ростовом. Було знеструмлено завод, що виробляє ракетне паливо для армії Путіна.