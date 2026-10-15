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Знищено центр підготовки операторів БПЛА ворога: у ГУР розкрили деталі унікальної операції на Херсонщині. Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
icon 1,5 т.
Знищено центр підготовки операторів БПЛА ворога: у ГУР розкрили деталі унікальної операції на Херсонщині. Відео
ГУР знищило навчальний центр операторів БПЛА

У ніч із 10 на 11 жовтня 2026 року українські розвідники провели операцію на тимчасово окупованій території Херсонської області. Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Шаманбат" спільно з 426-м окремим полком безпілотних систем КМП ВМС ЗСУ знищили навчальний центр операторів БПЛА 18-ї загальновійськової армії РФ.

Об’єкт розташовувався в населеному пункті Хорли. Відповідні кадри показало ГУР МО України.

ГУР знищило навчальний центр операторів БПЛА

Операція відбулася в ніч із 10 на 11 жовтня на тимчасово окупованій території Херсонщини. Її провели бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Шаманбат" спільно з військовослужбовцями 426-го окремого полку безпілотних систем Корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ.

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Основною ціллю став навчальний центр, де готували операторів безпілотників для 18-ї загальновійськової армії збройних сил РФ. Він розташовувався в населеному пункті Хорли.

Знищено центр підготовки операторів БПЛА ворога: у ГУР розкрили деталі унікальної операції на Херсонщині. Відео

ГУР знищило центр підготовки операторів БПЛА ворога. Джерело: Скриншот

Знищено центр підготовки операторів БПЛА ворога: у ГУР розкрили деталі унікальної операції на Херсонщині. Відео

ГУР знищило центр підготовки операторів БПЛА ворога. Джерело: Скриншот

Знищено центр підготовки операторів БПЛА ворога: у ГУР розкрили деталі унікальної операції на Херсонщині. Відео

ГУР знищило центр підготовки операторів БПЛА ворога. Джерело: Скриншот

Удару також завдали по місцю проживання російських офіцерів

Крім навчального центру, українські спецпризначенці знищили місце проживання офіцерського складу російських окупаційних військ. Серед цілей були російські інструктори, які займалися підготовкою диверсійних груп 18-ї армії РФ.

За даними ГУР, унаслідок операції об’єкти російської окупаційної армії повністю зруйновані, а плани ворога – зірвані.

Знищено центр підготовки операторів БПЛА ворога: у ГУР розкрили деталі унікальної операції на Херсонщині. Відео

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, українські воєнні розвідники провели на Запорізькому напрямку контрдиверсійну операцію, під час якої знешкодили дві групи російського спецназу. Одного з військовослужбовців РФ захопили в полон. 

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