Знищено центр підготовки операторів БПЛА ворога: у ГУР розкрили деталі унікальної операції на Херсонщині. Відео

У ніч із 10 на 11 жовтня 2026 року українські розвідники провели операцію на тимчасово окупованій території Херсонської області. Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Шаманбат" спільно з 426-м окремим полком безпілотних систем КМП ВМС ЗСУ знищили навчальний центр операторів БПЛА 18-ї загальновійськової армії РФ.

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Об’єкт розташовувався в населеному пункті Хорли. Відповідні кадри показало ГУР МО України.

ГУР знищило навчальний центр операторів БПЛА

Операція відбулася в ніч із 10 на 11 жовтня на тимчасово окупованій території Херсонщини. Її провели бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Шаманбат" спільно з військовослужбовцями 426-го окремого полку безпілотних систем Корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ.

Основною ціллю став навчальний центр, де готували операторів безпілотників для 18-ї загальновійськової армії збройних сил РФ. Він розташовувався в населеному пункті Хорли.

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Удару також завдали по місцю проживання російських офіцерів

Крім навчального центру, українські спецпризначенці знищили місце проживання офіцерського складу російських окупаційних військ. Серед цілей були російські інструктори, які займалися підготовкою диверсійних груп 18-ї армії РФ.

За даними ГУР, унаслідок операції об’єкти російської окупаційної армії повністю зруйновані, а плани ворога – зірвані.

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