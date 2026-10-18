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Зовсім не сповільнення Starlink: Бутусов назвав найбільшу загрозу для ЗСУ на фронті

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
icon 11,2 т.
Зовсім не сповільнення Starlink: Бутусов назвав найбільшу загрозу для ЗСУ на фронті
Командир роти безпілотників у бригаді "Хартія" Юрій Бутусов. Джерело: Facebook Юрія Бутусова

Найбільшу загрозу для фронту становлять некомпетентні та неграмотні рішення, а також брехня на вищому рівні управління бойовими діями. Основною проблемою у війську залишаються системні підходи до управління військами, розподілу ресурсів, визначення пріоритетів та оцінювання результатів бойових дій.

Про це в інтерв'ю медіа розповів командир роти безпілотників у бригаді "Хартія" Юрій Бутусов. Позитивним рішенням він назвав створення угруповань військ "Центр" і "Азов".

Що відомо

Останнім часом український фронт зіткнувся з багатьма викликами – сповільненням роботи Starlink, загрозою припинення обміну розвідданими з боку США та ін. Проте найбільшою проблемою для фронту є некомпетентні, неграмотні рішення, а також брехня на вищому рівні управління бойовими діями, пояснив Бутусов.

"Як раніше ми не розуміли, чому і як розподіляють людей та ресурси, так не розуміємо й зараз. Як не було змін в управлінні військами на оперативному та стратегічному рівнях, наприклад у нас на Харківщині, так немає й зараз", – сказав він.

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За його словами, немає змін, які відчули б у військах. Він зазначив, що такі зміни є на деяких ділянках фронту.

Бутусов позитивно оцінив рішення про створення угруповань військ "Центр" і "Азов". На його думку, це правильне, своєчасне рішення.

"Також позитивно оцінюю те, що штурмовим полкам визначили смуги в складі окремих корпусів і припинили перекидати їх по всьому фронту".

Це, за словами командира роти безпілотників, кілька конкретних вдалих рішень. Проте він зауважив, що на фронті таких гостро необхідних рішень – тисячі. І, на жаль, зміни дуже фрагментарні й стосуються лише деяких ділянок.

"У нас не змінилося нічого: нам не дали сил і ресурсів, не дали резервів, не збільшили поповнення. Не стало краще ані із забезпеченням, ані з управлінням, ані з організацією. Лише додали смугу відповідальності", – пояснив Бутусов.

Він зазначив, що ресурсами це ніяк не забезпечили. Корпусу "Хартія" додали кілька десятків кілометрів і не дали жодної людини для виконання цих завдань.

За його словами, це максимально дивно. Їхній штурмовий полк працює на багатьох ділянках, і всюди вони своїми діями підтримують різні військові частини.

"Я бачу обстановку й бачу, що системних змін у смузі, на жаль, немає. Можна оцінювати війну за заголовками новин та інтерв'ю, а можна – за реальною ситуацією на землі. Так от, на нашій ділянці жодних змін на землі немає взагалі. Нуль", – сказав Бутусов.

Щоб ці зміни реалізувати, за його словами, потрібно не просто дослухатись до них, а й реалізовувати те, про що вони говорять.

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