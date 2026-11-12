Зруйновані будівлі і пусті вулиці: як виглядає окупована Гола Пристань на Херсонщині. Відео

У тимчасово окупованій Голій Пристані на Херсонщині показали, який вигляд мають вулиці міста. На оприлюдненому відео можна побачити спустошені райони, де майже немає людей.

Відео дня

Кадри поширили українські Telegram-канали. На них зафіксовано кілька вулиць населеного пункту, зокрема Санаторну, 200 років, Радісну та Тараса Шевченка.

Уздовж доріг стоять пошкоджені та зруйновані будівлі, а на самих вулицях майже не видно людей. Місто виглядає спустошеним.

Гола Пристань розташована у Скадовському районі Херсонської області. Російські війська окупували її наприкінці лютого 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення.

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У червні 2023 року місто також зазнало масштабного затоплення після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС. Через географічне розташування більша частина Голої Пристані була повністю вкрита водою. Внаслідок повені було зруйновано близько 30% приватного сектору міста.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що, за словами начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, Гола Пристань входить до переліку 34 населених пунктів на окупованому лівобережжі Херсонщини, де склалася критична ситуація. Ще 58 сіл, селищ і містечок він відніс до категорії середньої критичності.

На цих територіях виникли проблеми з газо- та електропостачанням, водою, доставкою продуктів і гуманітарної допомоги. Очільник ОВА наголосив, що місцевим жителям потрібна допомога, а попереду на них чекає дуже складна зима.

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Ми також писали про розстріли мирних жителів в окупованих Олешках на Херсонщині. Після завершення перемир'я, яке було необхідне для проведення гуманітарної місії, російські військові влаштували фільтраційні заходи на прибережних територіях.

Людей розстрілювали, якщо на їхніх пристроях знаходили "підозрілі" відеоматеріали або телефонні дзвінки. Точна кількість загиблих невідома, однак підтверджено щонайменше два такі випадки.