Потоплений у порту Бенгазі російський корвет "Меркурій" був одним із кораблів, які диктатор РФ Володимир Путін використовував у своїй пропаганді. У 2019 році він відвідав будівництво судна, а під час параду ВМФ у 2023-му присвятив йому частину промови.

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Про це повідомляють російські ЗМІ. Глава Кремля представляв корвет як символ зростання могутності російського флоту за час свого правління.

Як знищили російський корвет

Вибух і пожежа на борту російського корвета сталися 22 листопада в порту Бенгазі на сході Лівії. За даними місцевої влади, він прибув туди для дозаправлення та поповнення запасів відповідно до угоди про співпрацю з урядом східної частини країни, який очолює Халіфа Хафтар.

Супутникові знімки свідчать, що після вибуху корабель перекинувся. На фото видно потужну пожежу на корветі.

Нові супутникові знімки, оприлюднені користувачем X VantorTech, демонструють стан російського корвета "Меркурій" після атаки. На фото видно, що корабель повністю знищений і частково затонув у порту Бенгазі на сході Лівії.

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Головні історії дня

23 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони уразили російський корвет поблизу узбережжя Лівії. За його словами, під час операції використали сім українських морських безпілотників.

Як Путін прославляв "Меркурій"

23 квітня 2019 року Путін відвідав суднобудівний завод "Північна верф" у Санкт-Петербурзі, де тоді тривало збирання корпусу майбутнього корвета. Саме під час цього візиту він підтримав пропозицію назвати корабель "Меркурій" – на честь брига Чорноморського флоту Російської імперії, який у 1829 році вступив у бій із двома турецькими кораблями. Глава Кремля назвав його "героїчним кораблем Чорноморського флоту".

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У травні 2023 року корвет увійшов до складу російського флоту. Пропагандистські медіа представляли його як один із найновіших ракетних кораблів. Зокрема, телеканал "ТВ Центр" стверджував, що завдяки технології стелс він малопомітний для радарів і має патрулювати морські кордони Росії, захищаючи їх від "ворожих кораблів і підводних човнів".

Під час параду на честь Дня Військово-морського флоту Росії у 2023 році Путін знову згадав про бриг "Меркурій" та його бій 1829 року. Він заявив, що російський флот послідовно нарощує свою міць і того року має поповнитися 30 кораблями. Серед них був і корвет "Меркурій", який пройшов перед глядачами з Андріївським прапором.

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Путін назвав цей прапор символом морських традицій, мужності, відваги та стійкості. Також він наголосив, що Росії вдалося відродити традицію давати своїм кораблям ім'я "Меркурій".

Які завдання виконував "Меркурій"

Як писав OBOZ.UA, корвет супроводжував та охороняв російські транспортні судна, зокрема ті, що перевозили військові вантажі до Лівії та інших країн Африки. Він входив до складу конвою суден, пов'язаних з експортом російської зброї. Крім того, корабель допомагав забезпечувати логістичні потреби російського Африканського корпусу та охороняв морські маршрути РФ у Середземному морі.

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Формально "Меркурій" належав до Чорноморського флоту Росії та мав бортовий номер 734. За оцінкою СБУ, його вартість становила від 250 до 350 млн доларів.

У Службі безпеки України розповіли, що морські безпілотники доправили до визначеної акваторії на спеціальному судні-носії. Звідти їх спустили на воду та скерували до російських цілей поблизу порту Бенгазі. За даними спецслужби, російські військові намагалися знищити українські дрони з повітря, води та суходолу, однак безпілотники подолали протидію й виконали завдання.

Ще однією ціллю операції став російський суховантаж MV ANGARA (IMO 9179842). За інформацією СБУ, це підсанкційне судно використовували для військових перевезень маршрутами так званих "Сирійського" та "Лівійського експресів", якими Росія доправляла військову техніку та інші вантажі. "Меркурій" регулярно залучали до охорони таких конвоїв, зокрема він супроводжував і цей суховантаж.