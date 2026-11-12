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ЗСУ повітрям десантували на лівий берег Дніпра наземних роботів і ліквідували позицію ворога: подробиці операції. Відео

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
1,3 т.
ЗСУ повітрям десантували на лівий берег Дніпра наземних роботів і ліквідували позицію ворога: подробиці операції. Відео
Десантування НРК пройшло успішно. Джерело: Скриншот з відео

Українські наземні роботи вперше за час повномасштабної війни повітрям десантувались на окупований лівий берег Дніпра. Морські піхотинці провели унікальну комбіновану бойову операцію, застосувавши НРК типу "камікадзе". Її із правого берега річки на лівий доставив безпілотник "Перун", після чого НРК вже самостійно дісталася позиції окупантів та знищила її.

Про це повідомили у Військово-Морських Силах ЗС України. Операцію провели військовослужбовці 426-го окремого полку безпілотних систем за участю розрахунків наземних роботизованих комплексів, FPV-дронів, бомберів та розвідувальних безпілотників.

Як відбувалася операція

На першому етапі безпілотник "Перун" повітрям доправив із правого на лівий берег Дніпра наземний роботизований комплекс типу "камікадзе". Він був оснащений бойовою частиною вагою 7 кг.

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ЗСУ повітрям десантували на лівий берег Дніпра наземних роботів і ліквідували позицію ворога: подробиці операції. Відео

Безпілотник «Перун» повітрям доправив НРК із правого на лівий берег Дніпра. Джерело: Скриншот

У ВМС зазначили, що десантування пройшло успішно: комплекс не зазнав втрат, зберіг повну керованість і зв'язок з операторами.

ЗСУ повітрям десантували на лівий берег Дніпра наземних роботів і ліквідували позицію ворога: подробиці операції. Відео

Десантування пройшло успішно. Джерело: Скриншот

Після висадки НРК самостійно подолав визначений маршрут. Під час руху українські військові виявляли позиції противника як із бортового обладнання наземного комплексу, так і за допомогою повітряної розвідки. Виявлені цілі одразу атакували FPV-дронами.

РНК знищив ворожу позицію операторів БпЛА

Фінальною точкою маршруту стала будівля, яку російські військові використовували як позицію операторів безпілотників.

"Коли з дверей вийшов окупант, оператор ініціював детонацію. Ціль уражено", – розповіли українські захисники.

ЗСУ повітрям десантували на лівий берег Дніпра наземних роботів і ліквідували позицію ворога: подробиці операції. Відео

Окупант, якого ліквідували за допомогою НРК. Джерело: Скриншот

Додатково позицію ворога атакували FPV-дронами.

У Військово-Морських Силах повідомили, що всі етапи операції зафіксували. Втрат серед українського особового складу немає.

Операція продемонструвала можливість застосування повітряного транспортування наземних роботизованих комплексів для виконання бойових завдань на території, яку контролює противник, без безпосереднього залучення українських військових до штурму позиції.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Куп'янському напрямку для знищення окупантів використовують "атакуючі" НРК. Машини оснащують кулеметами та гранатометами.

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