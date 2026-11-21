Українська операція "Вівальді", яку провели навесні та влітку на сході країни, стала локальним успіхом на полі бою та зірвала частину ворожого наступу на Донеччину. За оцінкою західних військових експертів, операція показала потенціал інтеграції безпілотників, наземних роботів та піхоти.

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Думку іноземних фахівців цитує видання Reuters. Крім того, журналісти агенства відвідали базу Третього армійського корпусу на Харківщині та поспілкувалися із шістьма учасниками операції.

Експерти назвали операцію локальним успіхом

За оцінкою експерта із стратегічних досліджень Королівського коледжу Лондона Крістофера Така, українські військові завдали Росії оперативно значущої поразки, зірвавши одну з ключових спроб обійти укріплений пояс оборони. Однак результат операції залишився локальним.

Військовий аналітик Роб Лі з американського Інституту досліджень зовнішньої політики зазначив, що контрнаступ показав потенціал концепції ведення війни, яку розвиває Третій армійський корпус. Разом із тим він зауважив, що операція відбулася на ділянці, де концентрація дронів була меншою, ніж на інших напрямках фронту.

Експерти наголошують, що попри технологічні переваги та вдалі тактичні рішення, прорив зони ураження дронів залишається серйозним викликом для української армії. Однак "Вівальді" показала, як Україна може підвищувати ціну для Росії за спроби захопити стратегічно важливі оборонні райони.

Операція "Вівальді": що відомо

Назву "Вівальді" операція отримала на честь чотирьох фаз, які відсилають до циклу концертів композитора "Пори року". Підготовка проходила в умовах суворої секретності, а про кінцеві цілі плану знало лише обмежене коло командування.

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Спочатку українські військові виявляли та знищували російські групи, які проникли через оборонні позиції й закріпилися на підконтрольній Україні території. Далекобійні ударні дрони атакували логістичні маршрути та командні пункти росіян за десятки кілометрів від лінії фронту, а підрозділи ППО знищували розвідувальні безпілотники противника.

Паралельно українські оператори дронів боролися з російськими екіпажами, щоб забезпечити прикриття піхоти. Військові також застосували тактичну хитрість: початковий удар змусив росіян зосередити оборону на одній ділянці, в цей момент як інші підрозділи готували основний наступ на іншому напрямку.

Головні історії дня

Під час наземної фази невеликі групи українських військових проникали через зону ураження дронів, перегруповувалися та витісняли російські сили із зайнятих позицій. Командири наголошували, що важливо було не втрачати темпу, щоб противник не встиг створити стабільну оборону.

Під час "Вівальді" українські військові використовували НРК з великокаліберними кулеметами, гранатометами та вибухівкою для ураження ворожих позицій. Частина роботів виконувала завдання з розмінування, а в одному з епізодів бойові машини доставили у ворожий тил за допомогою переобладнаних дронів.

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Третій армійський корпус також застосував засоби РЕБ, які створювали захисний купол над полем бою та перешкоджали роботі ворожих дронів.

За словами командирів, операція показала, що грамотне поєднання роботизованих систем і безпілотників може частково компенсувати чисельну перевагу російської армії.

Однією з особливостей операції стала нова система командування, яка передбачає відхід від жорсткої ієрархії радянського типу та заохочує ініціативу військових безпосередньо на полі бою.

Раніше OBOZ.UA розповідав, українські контратаки в межах "Вівальді" впливають на плани російських військ щодо охоплення так званого Фортечного поясу Донеччини. Попри це, окупанти продовжують наступати поблизу Слов'янська, Костянтинівки та Покровська, хоча підтвердженого просування на більшості цих ділянок не зафіксовано.