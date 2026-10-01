ЗСУ стабілізували фронт, але є нюанси: командир 1-го ОШП розповів про ситуацію на Запоріжжі

Ситуація на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області наразі стабілізована, а російські війська не мають там значних успіхів. За словами командира 1-го окремого штурмового полку Дмитра Філатова, поодинокі просування окупантів Сили оборони зазвичай швидко нівелюють.

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Водночас українським військовим бракує засобів, щоб постійно впливати на російську логістику на оперативній глибині. Про це Філатов розповів в ефірі "Громадського радіо".

Ситуація на Гуляйпільському напрямку

За словами Філатова, на цій ділянці фронту трапляються окремі ситуативні просування російських військ, однак вони не мають значного масштабу, а Сили оборони швидко їх нівелюють.

"Це не великі обсяги, це не просування на глибину, але лінія боєзіткнення схожа на таку невелику хвилю, яка то накочується, то відкочується. Це процеси, які обов’язкові під час ведення бойових дій, але якихось значних успіхів противник досягти не може, і саме через це він перефокусовує свою увагу на інші напрямки", – розповів військовослужбовець.

ЗСУ бракує засобів для ударів по логістиці РФ

Водночас одним із викликів залишається можливість системно впливати на російську логістику на оперативній глибині. Українські військові знайшли необхідні механізми, однак наразі не можуть підтримувати темп таких операцій.

Влітку ЗСУ проводили кампанії, під час яких блокували логістичні маршрути противника в районах Токмака та Мелітополя. За словами Філатова, у певні періоди рух техніки звідти фактично був повністю заблокований.

"Окупаційна влада навіть заборонила виїзд з міст. І тим самим ми покращили ситуацію на лінії боєзіткнення, бо противник перестав забезпечувати свої підрозділи бойового забезпечення і піхоту засобами", – зазначив командир.

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Однак через нестачу необхідних засобів масштаб таких операцій скоротився. За словами Філатова, зараз їх проводять приблизно на 5% від того обсягу, який вдавалося реалізовувати влітку.

Водночас на передовій залишається значним вплив російських безпілотників. Командир зазначав, що українські військові намагаються протидіяти точкам запуску БпЛА, однак наявних можливостей для цього недостатньо.

Для посилення такої протидії, за його словами, необхідні додаткові ресурси, підтримка партнерів та пошук відповідних рішень українськими виробниками.

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Як повідомляв OBOZ.UA, російські війська намагаються закріпитися в Гуляйполі та ведуть наступальні операції поблизу Покровська. Контроль над населеними пунктами поки що не підтверджений. Паралельно на Покровському напрямку українські підрозділи відновили частину позицій.

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