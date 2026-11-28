Сили оборони України атакували техніку й живу силу противника поблизу села Снагость Курської області Росії. Перший удар було завдано безпілотником, другий – ракетою РСЗВ HIMARS.

Відео дня

Відео ураження в суботу, 28 листопада, оприлюднила в Telegram пресслужба 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗС України. Воїни уточнили, що ціллю був логістичний хаб загарбників.

"Росіяни облаштували логістичний хаб за сім кілометрів від українського кордону. Схоже, розраховували, що його ніхто не помітить. Але наш дрон-розвідник помітив", – заявили у ДШВ.

Першим по цілі відпрацював ударний безпілотник, а за ним прилетіла ракета HIMARS.

Результати обстрілу

Внаслідок української атаки поблизу населеного пункту Снагость на Курщині (РФ), де ворог розмістив свій логістичний хаб, уражено:

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п'ять одиниць техніки ;

; 20 російських військовослужбовців (зокрема командира групи).

Бійці уточнили, що операція стала можливою завдяки злагодженій роботі різних підрозділів 8-го корпусу Десантно-штурмових військ.

"Російські пабліки вже оплакують серед загиблих командира групи добровольчого підрозділу "Барс-Курськ" із позивним "Русский", який мав захищати територію від наших атак. Виходить, що не захистив", – пожартували десантники.

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Як писав OBOZ.UA, за попередню добу (27 листопада) українські воїни відмінусували ще 2825 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 650 986 осіб.