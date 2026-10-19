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ЗСУ уразили РЛС, склади боєкомплекту та скупчення живої сили ворога – Генштаб

Надія ДанищукНадія Данищук
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icon 1,5 т.
ЗСУ уразили РЛС, склади боєкомплекту та скупчення живої сили ворога – Генштаб
Уражено РЛС, склади БК та жива сила армії РФ. Джерело: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 18 жовтня та в ніч на 19 жовтня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських окупантів. Зокрема, українські військові уразили радіолокаційну станцію в Брянській області, склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, артилерійську та безпілотну позиції, а також райони зосередження живої сили противника.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Військові зазначили, що методичне ураження російських РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі ворога та послаблює його ППО.

У Брянській області уразили російську РЛС

Однією з цілей стала радіолокаційна станція російських військ у районі Трубчевська Брянської області РФ.

У Генштабі зазначили, що завдяки системному ураженню російських РЛС українські Сили оборони отримують більше можливостей для застосування безпілотних систем на різних рівнях – від тактичної зони поблизу лінії бойового зіткнення до військових об’єктів у глибині території РФ.

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На Харківщині уразили артилерійську та безпілотну позиції

На Харківщині українські військові завдали удару по вогневій позиції російської артилерії в районі населеного пункту Лиман Перший.

ЗСУ уразили РЛС, склади боєкомплекту та скупчення живої сили ворога – Генштаб

Лиман Перший на карті бойових дій. Джерело: deepstatemap

Там же було знищено позицію розрахунків БпЛА російських окупантів. Таким чином, під удар потрапили одразу кілька елементів, задіяних противником для ведення розвідки та завдавання ударів по українських захисниках.

На Донеччині знищили запаси боєприпасів і матеріально-технічні ресурси

У Донецькій області Сили оборони уразили склади боєприпасів російської армії в районах населених пунктів Грінталь і Тернове.

Окремо було знищено склад матеріально-технічних засобів у районі Пелагіївки.

ЗСУ уразили РЛС, склади боєкомплекту та скупчення живої сили ворога – Генштаб

Тернове на карті бойових дій. Джерело: deepstatemap

ЗСУ уразили РЛС, склади боєкомплекту та скупчення живої сили ворога – Генштаб

Пелагіївка на карті бойових дій. Джерело: deepstatemap

Ураження таких об’єктів безпосередньо впливає на забезпечення російських підрозділів на передовій, оскільки боєприпаси та матеріально-технічні ресурси є необхідними для підтримання їхньої бойової спроможності.

У Запорізькій та Донецькій областях знищили окупантів

Крім того, українські військові завдали ударів по районах зосередження живої сили ворога.

На Донеччині під ураження потрапили райони Свободного та Володимирівки. Ще один такий об’єкт уразили в районі Набережного Запорізької області.

 

ЗСУ уразили РЛС, склади боєкомплекту та скупчення живої сили ворога – Генштаб

Свободне та Володимирівка на карті бойових дій. Джерело: deepstatemap

Таким чином, за одну добу та ніч Сили оборони завдали ударів по цілях різного типу – від засобів радіолокаційного забезпечення та ППО до артилерії, безпілотних підрозділів, складів і місць концентрації особового складу.

У Генштабі наголосили, що робота по ключових військових цілях російського противника триває.

Нагадаємо, 16 жовтня тав ніч на 17 жовтня Сили оборони уразили залізничний міст та склади МТЗ противника.

Окрім того, захисники уразили підприємство в Ростовській області, яке виробляє дрони для армії Путіна.

Як повідомляв OBOZ.UA, аналітики розкрили наслідки удару Сил оборони України по дата-центрах російської компанії "Яндекс" у Владимирі 11 жовтня. У результаті операції пошкоджень зазнали п’ять приміщень, три з яких імовірно мають критичні руйнування.

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