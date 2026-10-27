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ЗСУ уразили склади боєприпасів і МТЗ та живу силу окупантів на Донбасі: у Генштабі розповіли подробиці

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
198
ЗСУ уразили склади боєприпасів і МТЗ та живу силу окупантів на Донбасі: у Генштабі розповіли подробиці
Українські військові, ілюстративне фото

У ніч проти 27 жовтня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів. Унаслідок атак у противника мають зменшитися можливості забезпечувати свої підрозділи та вести вогонь на фронті.

Українські підрозділи уразили склади боєприпасів російської армії поблизу населеного пункту Дякове на Луганщині та Огороднього на Донеччині. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Знищення таких запасів має зменшити вогневі можливості противника. Також під удар потрапило зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі Красногорівки Донецької області.

ЗСУ уразили склади боєприпасів і МТЗ та живу силу окупантів на Донбасі: у Генштабі розповіли подробиці

Ужарено склади боєприпасів і МТЗ та живу силу противника. Джерело: Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Крім того, Сили оборони атакували склади матеріально-технічних засобів російських військ. Їх уражено в районах Луганська, Антрацита та населеного пункту Тимонове на Луганщині. Знищення цих запасів ускладнює забезпечення російських підрозділів.

Українські військові також завдали ударів по місцях зосередження живої сили противника. Такі цілі уразили поблизу населених пунктів Лагідне та Антрацит на Луганщині, а також у районі Новопетрівки на Запоріжжі.

Сили оборони продовжуватимуть працювати по ключових військових цілях російських окупантів до повного припинення збройної агресії РФ проти України.

Також за добу 26 жовтня українські воїни відмінусували ще 1400 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 581 840 осіб.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня українські військові атакували низку об'єктів російської армії. Серед цілей – місце запуску ударних безпілотників та склади боєприпасів.

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