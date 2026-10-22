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ЗСУ уразили станцію РЕБ у Брянській області та військовий склад на Луганщині: у Генштабі розповіли подробиці

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
918
ЗСУ уразили станцію РЕБ у Брянській області та військовий склад на Луганщині: у Генштабі розповіли подробиці
Ілюстративне фото. Дим після вибуху

21 жовтня та в ніч на 22 жовтня Сили оборони України уразили кілька військових об'єктів російської армії у Брянській і Запорізькій областях, а також на Луганщині. Серед цілей – станція радіоелектронної боротьби та склад матеріально-технічних засобів окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в Telegram. За його даними, також під удар потрапили командний пункт окупантів і пункт управління дронами на Запоріжжі.

Станцію РЕБ російської армії уразили поблизу населеного пункту Гулевка Брянської області РФ. Як пояснили в Генштабі, це розширює можливості українських військових ефективно застосовувати безпілотні системи.

На Запоріжжі Сили оборони уразили командно-спостережний пункт окупантів поблизу Вишневого та пункт управління БпЛА в районі Ланкового. За даними Генштабу, це знижує здатність російських військ атакувати безпілотниками українські позиції та прифронтові громади.

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На Луганщині під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів противника поблизу Золотарівки.

У Генштабі запевнили, що удари по ключових військових цілях російської армії триватимуть до повного припинення збройної агресії РФ проти України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 21 жовтня українські військові ліквідували 2250 російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, це рекордна кількість загарбників, знищених за добу від початку повномасштабної війни.

За вчорашній день російська армія також втратила 3 танки, 8 бойових броньованих машин і 44 артилерійські системи. Крім того, українські захисники знищили 1750 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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