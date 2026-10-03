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ЗСУ вдарили по пускових установках "Іскандер" у Брянській області, – Зеленський

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read3 хв
icon 3,1 т.
ЗСУ вдарили по пускових установках "Іскандер" у Брянській області, – Зеленський
ЗСУ уразили установки "Іскандерів" у Брянській області. Джерело: Defence Express, ОП, колаж OBOZ.UA

Удари російських загарбників по мирним українцям та по інфраструктурі нашої держави не залишаються без відповідей. Але українська відповідь лише опосередковано стосується цивільних "руських", бо зосереджена саме на військових об’єктах країни-терористки, та об’єктах, що живлять її машину війни. Так, нещодавно ЗСУ уразили пускові установки "Іскандер" у Брянській області, є "нові результати" України у Самарі та в Чорному морі.

Про це повідомив 3 жовтня президент України Володимир Зеленський. Український лідер підкреслив, що "наші воїни знаходять, як справедливо відповісти на ворожі обстріли і повернути війну туди, звідки вона прийшла", і показав цю відповідь.

Що сказав президент

Глава держави зазначив, що російські загарбники продовжують атакувати українську цивільну інфраструктуру – зокрема, вранці російський дрон ударив по Північному мосту в Києві, а протягом ночі під атаками були житлові будинки, залізнична та енергетична інфраструктура в різних регіонах. Також у Чорноморську російський безпілотник атакував судно.

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На тлі цих атак Володимир Зеленський повідомив про результати українських ударів по військових об'єктах ворога.

"Цієї доби наша далекобійність ефективно спрацювала по об'єктах, що працюють на воєнну машину агресора", – сказав глава держави.

Президент уточнив, що українські удари досягли Самарського регіону РФ, а також позицій російських військових із розрахунками оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" у Брянській області.

Окремо український лідер повідомив про "нові результати" України в Чорному морі, однак деталей не навів.

Так чи так, президент подякував українським підрозділам, залученим до далекобійних ударів, за "влучність і системну роботу" та заявив, що Росія має припинити ескалацію війни.

Що передувало

Два дні тому Володимир Зеленський розповідав, що українські військові уразили ціль у Чорному морі, окрім того, під удар потрапило місце запуску та зберігання ударних безпілотників в Орловській області РФ.

Також тоді відбулося ураження нафтового об’єкта в Самарській області. Ще однією ціллю став склад забезпечення російських окупаційних військ у Брянській області.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що 30 вересня та в ніч на 1 жовтня українські військові уразили низку важливих військових об'єктів РФ. Серед них – об'єкт для зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА поблизу Донецька, пункт управління безпілотниками біля Покровська та район зосередження озброєння й техніки поблизу Тимошівки на Запоріжжі.

Також наприкінці вересня Сили оборони уразили установку "Панцирь-С2" у Брянській області, пункти управління та підрозділи БпЛА у Запорізькій області, місце зберігання й запуску ударних дронів у Донецьку, а також ремонтний підрозділ і кілька складів на Донеччині.

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