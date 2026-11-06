ЗСУ знищили рідкісний російський дрон "Скат-450М", який наводить "Іскандери". Відео

Оператори 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" збили російський розвідувальний безпілотник літакового типу "Скат-450М". Для перехоплення українські військові застосували дрон "Генерал Черешня BULLET".

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Про це повідомила Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) у Facebook. Там також опублікували відео, на якому зафіксовано момент перед перехопленням ворожого апарата.

"Скат-450М" – рідкісний російський безпілотник, призначений для ведення глибокої повітряної розвідки, спостереження та коригування вогню. За наявною інформацією, його також використовують для наведення оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

Для перехоплення застосували універсальний дрон "Генерал Черешня BULLET" компанії "Генерал Черешня FPV", яка є учасником NAUDI.

За оцінками Збройних сил України, від початку повномасштабної війни було збито лише від 10 до 20 таких апаратів. Тож знищення "Скат-450М" стало результатом протидії російській повітряній розвідці.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські морські піхотинці знищили два російські човни разом з особовим складом. Відео цього епізоду опублікувала 34-та окрема бригада морської піхоти "Борисфен". Окупанти намагалися здійснити маневр на човнах, однак обидва плавзасоби разом із військовими були знищені.