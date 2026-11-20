На Харківщині українські військові провели унікальну операцію під назвою "Ведмежий капкан". Бійці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 звільнили 14 населених пунктів і майже 200 квадратних кілометрів території.

Відео дня

Про результати операції повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він подякував військовим за успішне виконання завдання та окремо відзначив командира полку, Героя України Олександра Настенка.

За словами Синєгубова, українські захисники зірвали плани російських військ щодо оточення підрозділів Сил оборони на Харківщині. Операцію провели бійці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 під командуванням Угруповання об’єднаних сил.

Очільник Харківської ОВА назвав "Ведмежий капкан" ще однією унікальною військовою операцією в регіоні. Водночас він подякував усьому особовому складу полку за професійну роботу та результативні дії.

РЕКЛАМА

Результати операції

За інформацією начальника ОВА, під час операції українські військові звільнили 14 населених пунктів і майже 200 кв. км території.

Синєгубов також повідомив, що обласна влада продовжує підтримувати підрозділ і працювати над забезпеченням потреб військових.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як на Харківщині ліквідували російського поета і філософа, який воював за Путіна.