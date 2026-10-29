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"З'явились додаткові виклики": "Флеш" розповів про роботу України над протидією реактивним дронам. Відео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
663
"З'явились додаткові виклики": "Флеш" розповів про роботу України над протидією реактивним дронам. Відео
Сергій Флеш.

Україна працює над рішеннями для протидії реактивним безпілотникам, однак перетворення експериментальної розробки на серійний виріб потребує додаткових технічних рішень. Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" пояснив, із якими проблемами зіткнулися розробники.

Про це військовий експерт розповів під час спілкування з журналістами. Наразі українська сторона вже має робоче рішення, яке демонструє можливість польоту.

Водночас створення моделі, здатної швидко рухатися, є лише першим етапом розробки.

Наступним завданням стало вдосконалення системи керування, наведення та автозахоплення цілі. Розробникам необхідно було забезпечити простоту використання технології різними екіпажами, а також підготувати її до масштабування.

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"Зробити модель, яка швидко літає, – це одна тільки частина, а зробити серійний виріб, який буде дуже легкий у використанні, – це абсолютно інше питання", – пояснив "Флеш".

Фахівець визнав, що під час роботи над системою виникли додаткові виклики, до яких розробники виявилися не повністю готовими. Зокрема, йдеться про те, щоб зробити технологію не лише працездатною, а й зручною для практичного застосування та масового виробництва.

Масштабування розробки можливе, однак для цього потрібно доопрацювати низку технічних аспектів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські реактивні безпілотники почали долітати до Рівненської, Волинської, Хмельницької та Львівської областей. Це пов’язано з їхніми тактико-технічними характеристиками, зокрема запасом пального та вагою бойової частини.

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