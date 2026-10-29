"З'явились додаткові виклики": "Флеш" розповів про роботу України над протидією реактивним дронам. Відео

Україна працює над рішеннями для протидії реактивним безпілотникам, однак перетворення експериментальної розробки на серійний виріб потребує додаткових технічних рішень. Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" пояснив, із якими проблемами зіткнулися розробники.

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Про це військовий експерт розповів під час спілкування з журналістами. Наразі українська сторона вже має робоче рішення, яке демонструє можливість польоту.

Водночас створення моделі, здатної швидко рухатися, є лише першим етапом розробки.

Наступним завданням стало вдосконалення системи керування, наведення та автозахоплення цілі. Розробникам необхідно було забезпечити простоту використання технології різними екіпажами, а також підготувати її до масштабування.

"Зробити модель, яка швидко літає, – це одна тільки частина, а зробити серійний виріб, який буде дуже легкий у використанні, – це абсолютно інше питання", – пояснив "Флеш".

Фахівець визнав, що під час роботи над системою виникли додаткові виклики, до яких розробники виявилися не повністю готовими. Зокрема, йдеться про те, щоб зробити технологію не лише працездатною, а й зручною для практичного застосування та масового виробництва.

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Масштабування розробки можливе, однак для цього потрібно доопрацювати низку технічних аспектів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські реактивні безпілотники почали долітати до Рівненської, Волинської, Хмельницької та Львівської областей. Це пов’язано з їхніми тактико-технічними характеристиками, зокрема запасом пального та вагою бойової частини.

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