У мережі опублікували нові супутникові знімки Кримського мосту, на яких помітні пошкодження залізничної та автомобільної частин споруди. Зокрема, біля залізничної арки відсутня частина прольоту разом з огорожею.

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Також на автомобільному полотні видно отвори, які, ймовірно, з'явилися вже після обвалення арки. Про це повідомляє Telegram-канал "Шрайк Ньюс", засновником якого є український блогер Роман Шрайк.

Які пошкодження помітили на Кримському мосту

На збільшеному супутниковому знімку видно, що біля залізничної арки на краю прольоту бракує частини конструкції разом з огорожею.

Автор публікації припускає, що саме через ці пошкодження поїзди можуть рухатися лише ближньою до спостерігача колією. Інша частина прольоту, ймовірно, зазнала надто серйозних пошкоджень.

Окрім цього, на знімку помітні отвори в автомобільному полотні. За оцінкою автора, вони з'явилися вже після обвалення арки, тому автомобільна частина мосту могла не бути безпосередньою ціллю удару.

Що могло бути ціллю атаки

У "Шрайк Ньюс" припускають, що під час атаки могли намагатися уразити опори залізничного прольоту, однак влучити в них не вдалося.

Автор публікації вважає таку ціль цілком логічною, адже залізнична частина мосту значно міцніша за автомобільну. Тому пошкодження або обвалення меншого залізничного прольоту могло бути одним із можливих задумів атаки.

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Нагадаємо, у листопаді Кримський міст тричі опинявся під ударами Сил оборони України – 16 листопада, у ніч проти 17-го та в ніч із 18 на 19 листопада. Після останньої атаки повідомлялося про кілька влучань у залізничну частину переправи. Під час попередньої атаки обвалилися арка та частина дорожнього полотна.

Головні історії дня

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінили, як пошкодження переправи може позначитися на російській військовій логістиці. Росії доведеться активніше використовувати трасу М-14, що з'єднує Ростов із Кримом і проходить уздовж південного узбережжя окупованої України. Однак Сили оборони України також атакують цю автомагістраль, створюючи додаткові перешкоди для постачання російських військ на півострові та півдні України.

В ISW зазначили, що атаки на Керченський міст є частиною ширшої кампанії з порушення російських наземних шляхів сполучення на всьому театрі бойових дій.

Як повідомляв OBOZ.UA, речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук сказав, що навіть посилений захист Кримського мосту не гарантує, що російська армія зможе відбити українську атаку. Річ у тім, що операції проти стратегічних об'єктів передбачають кілька етапів підготовки.