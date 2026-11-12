Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел

Блог

Богдан Логвиненко
Богдан Логвиненко

Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe
War / Думки
Time to read1 хв
1,5 т.
Блог |

Зимова дуель на витривалість: Україна без світла чи російська армія без дизеля

Зимова дуель на витривалість: Україна без світла чи російська армія без дизеля
Удари по НПЗ і ВПК Росії. Джерело: Міністерство оборони України.

Зима 2026 року може перетворитися на дуель витривалості, в якій низька температура гратиме проти обох сторін.

Чому так? Поки наш ворог цілить у цивільну генерацію, аби підірвати стійкість нашого тилу, СОУ вибивають технологічне ядро російської нафтопереробки. Якщо мороз тривалий час триматиметься більше -10, українцям буде вкрай складно проходити цю зиму в тилу.

Але водночас для російського фронту це означатиме системний дефіцит зимового дизеля – одного з ключових ресурсів російської армії та й загалом країни-бензоколонки. Саме тому СОУ точково нищать установки депарафінізації на російських НПЗ, позбавляючи ворога спроможності виготовляти якісний зимовий дизель. Ці спроможності не відновлюються швидко через санкції, навіть в обхід.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
8,2 т.
У Києві російський дрон влучив у багатоповерхівку: сталась пожежа, є загибла та постраждалі. Подробиці
8,2 т.
У Києві російський дрон влучив у багатоповерхівку: сталась пожежа, є загибла та постраждалі. Подробиці
Надія ДанищукНадія Данищук
7,7 т.
Україна проводить безпрецедентно ефективні атаки дронів: підозрюють використання ізраїльського аналога Starlink
7,7 т.
Україна проводить безпрецедентно ефективні атаки дронів: підозрюють використання ізраїльського аналога Starlink
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
7,1 т.
Росія атакувала Україну ракетами і понад сотнею БПЛА: у ПС розповіли, скільки цілей збито
7,1 т.
Росія атакувала Україну ракетами і понад сотнею БПЛА: у ПС розповіли, скільки цілей збито

Тому стійкість тилу дуже важлива. Інформаційна безпека – те, що може нам дати запас міцності, але, на жаль, натомість телеграм та телемарафон усе ще існують в нашій реальності. Виклик бездіяльності та некомпетентності в інформаційній політиці, крізь який нам якось треба пройти.

На останок просто подивіться на цей список. Раніше кожна з таких подій була величезним інформаційним приводом. Тільки за вчора:

1. Знищено: Ka-52 – 2 члєна екіпажа, Mi-8 – 3 члєна екіпажа, MiG-31 – 2 члєна екіпажа.

2. На терміналі "Новатек-Усть-Луга" уражено інфраструктурні об’єкти, декілька резервуарів об’ємом по 30 тис. тонн кожен.

3. Крім цього, горів лісовий термінал та термінал СПГ з підривом трубопроводів.

4. Також уражено малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" "Наро-Фомінськ". Це судно є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс". Його було спущено на воду у 2022 році. Зверніть увагу, що його уражено у Фінській затоці, буквально між двома країнами-членами НАТО: Фінляндією та Естонією.

5. Сильно пошкоджено Омський НПЗ: його вважають найвисокотехнологічнішим нафтопереробним заводом країни-бєнзоколонки та одним із найбільших.

+ Тільки за останні 10 днів: ще 8(!) НПЗ: Новокуйбишевський, Уфимський, Кстовський, Ярославський, Рязанський, Афіпський, Саратовський, Кірішський.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Богдана Логвиненка
Схожі теми
Війна в УкраїніВибухи в РосіїРосіяНПЗзима
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!