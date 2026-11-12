Зима 2026 року може перетворитися на дуель витривалості, в якій низька температура гратиме проти обох сторін.

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Чому так? Поки наш ворог цілить у цивільну генерацію, аби підірвати стійкість нашого тилу, СОУ вибивають технологічне ядро російської нафтопереробки. Якщо мороз тривалий час триматиметься більше -10, українцям буде вкрай складно проходити цю зиму в тилу.

Але водночас для російського фронту це означатиме системний дефіцит зимового дизеля – одного з ключових ресурсів російської армії та й загалом країни-бензоколонки. Саме тому СОУ точково нищать установки депарафінізації на російських НПЗ, позбавляючи ворога спроможності виготовляти якісний зимовий дизель. Ці спроможності не відновлюються швидко через санкції, навіть в обхід.

Тому стійкість тилу дуже важлива. Інформаційна безпека – те, що може нам дати запас міцності, але, на жаль, натомість телеграм та телемарафон усе ще існують в нашій реальності. Виклик бездіяльності та некомпетентності в інформаційній політиці, крізь який нам якось треба пройти.

На останок просто подивіться на цей список. Раніше кожна з таких подій була величезним інформаційним приводом. Тільки за вчора:

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1. Знищено: Ka-52 – 2 члєна екіпажа, Mi-8 – 3 члєна екіпажа, MiG-31 – 2 члєна екіпажа.

2. На терміналі "Новатек-Усть-Луга" уражено інфраструктурні об’єкти, декілька резервуарів об’ємом по 30 тис. тонн кожен.

3. Крім цього, горів лісовий термінал та термінал СПГ з підривом трубопроводів.

4. Також уражено малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" "Наро-Фомінськ". Це судно є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс". Його було спущено на воду у 2022 році. Зверніть увагу, що його уражено у Фінській затоці, буквально між двома країнами-членами НАТО: Фінляндією та Естонією.

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5. Сильно пошкоджено Омський НПЗ: його вважають найвисокотехнологічнішим нафтопереробним заводом країни-бєнзоколонки та одним із найбільших.

+ Тільки за останні 10 днів: ще 8(!) НПЗ: Новокуйбишевський, Уфимський, Кстовський, Ярославський, Рязанський, Афіпський, Саратовський, Кірішський.

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