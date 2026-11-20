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Або нас доб'ють без опору, або ми змусимо ворога заплатити: третього варіанта немає
Ілюстрація. Російсько-українська війна.
Джерело: З відкритих джерел
Удар по світлу, теплу, по мостах...
Помста довбня Володимира.
Якщо мости ще можна вважати військовою ціллю, то атаки на тепло й електрику – це чистий терор проти мирного населення.
На тлі відсутності будь-яких змін на лінії фронту й поточних втрат російської армії війна з жінками, дітьми та старими видається цілком обґрунтованою.
Воїни! Що з них узяти?
Повторю ще раз.
У нас є два варіанти.
Варіант перший: лягти на спину, підібгати лапки й чекати, поки нас поріжуть на шматки.
Другий варіант: поки нас ріжуть на шматки, спробувати відгризти у противника побільше життєво важливих частин.
Можливо, нас доб’ють за будь-якого варіанта.
Але спробувати дати відсіч, на мій погляд, гідніше, ніж бути безмовною жертвою.
Ми маємо справу з терористами.
Із закінченими негідниками, які, не маючи хисту й сил здолати нас у бою, б’ють по цивільних.
Нічого несподіваного.
Чого ми ще не знаємо про сусідів після 12 років війни?
Дна там немає. Безодня і біси.
Тримаємося.
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