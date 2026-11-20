Блог | Або нас доб'ють без опору, або ми змусимо ворога заплатити: третього варіанта немає

Удар по світлу, теплу, по мостах...

Помста довбня Володимира.

Якщо мости ще можна вважати військовою ціллю, то атаки на тепло й електрику – це чистий терор проти мирного населення.

На тлі відсутності будь-яких змін на лінії фронту й поточних втрат російської армії війна з жінками, дітьми та старими видається цілком обґрунтованою.

Воїни! Що з них узяти?

Повторю ще раз.

У нас є два варіанти.

Варіант перший: лягти на спину, підібгати лапки й чекати, поки нас поріжуть на шматки.

Другий варіант: поки нас ріжуть на шматки, спробувати відгризти у противника побільше життєво важливих частин.

Можливо, нас доб’ють за будь-якого варіанта.

Але спробувати дати відсіч, на мій погляд, гідніше, ніж бути безмовною жертвою.

Ми маємо справу з терористами.

Із закінченими негідниками, які, не маючи хисту й сил здолати нас у бою, б’ють по цивільних.

Нічого несподіваного.

Чого ми ще не знаємо про сусідів після 12 років війни?

Дна там немає. Безодня і біси.

Тримаємося.