Антибалістична програма FREYJA та постачання турелей: Зеленський заслухав доповідь Паліси і розкрив подробиці. Фото

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. Під час зустрічі обговорили ситуацію на фронті, потреби українських військових та постачання обладнання від міжнародних партнерів.

Окрему увагу приділили антибалістичній програмі FREYJA та домовленостям із європейськими виробниками. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму дописі.

Про що доповів Павло Паліса

За словами президента, під час доповіді обговорили ситуацію на фронті та у військах, а також актуальні потреби українських захисників.

Зокрема, Україна готує продовження програми закупівель пікапів на наступний рік. Наразі опрацьовують обсяги закупівель і необхідне фінансування. Зеленський наголосив на важливості подальшої допомоги військовим із забезпеченням такими автомобілями.

Зеленський заслухав доповідь Паліси. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Постачання ППО та турелей

Павло Паліса також доповів про комунікацію з визначеними партнерами щодо постачання в Україну засобів протиповітряної оборони, турелей та іншого обладнання.

Президент подякував усім партнерам, які підтримують Україну.

Що відомо про програму FREYJA

Окремо Зеленський і Паліса обговорили пріоритети роботи над антибалістичною програмою FREYJA.

За словами президента, Україна має відповідні домовленості з виробниками в Європі. Робота над програмою триває, а створення ефективної антибалістичної системи поступово наближається.

Зеленський заслухав доповідь Паліси. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Кадрові рішення у військовій сфері

Під час зустрічі також обговорили окремі кадрові питання у військовій сфері.

Зеленський повідомив, що відповідні призначення проведуть разом із міністром оборони України та Головнокомандувачем ЗСУ.

Зеленський заслухав доповідь Паліси. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський розповів військовим командирам, що хоче повного знищення Кримського (Керченського) мосту. Наразі українська сторона готує нові удари по споруді, яка з’єднує окупований півострів із Росією.