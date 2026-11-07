Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Вінниччини: є поранена, у регіоні проблеми зі світлом

У ніч проти 7 листопада російські війська атакували Вінниччину . Під ударами опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури регіону.

Постраждала жінка, її госпіталізували у важкому стані. Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Що відомо про удари по Вінниччині

О 08:50 Заболотна повідомила, що протягом ночі ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури Вінниччини.

"Через пошкодження енергетичних об’єктів в області виникають перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над його відновленням.Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожої атаки", – зазначила посадовиця.

Росія атакувала Вінниччину. Джерело: Вінницька ОВА

Під ударом опинилася також цивільна інфраструктура.

"Також є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, постраждали будівля пожежної частини та територія місцевого ринку. Вогнем знищено чимало приватних автомобілів та один торговельний кіоск. У будівлях вибиті вікна", – зазначила Задорожна.

За даними ДСНС, під час обстрілу особовий склад перебував в укритті, тож ніхто з рятувальників не постраждав.

Натомість постраждала мирна жителька.

"На жаль, внаслідок атаки постраждала одна людина. Вона перебуває у лікарні у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу", – написала Задорожна.

Пошкоджено спецтранспорт ДСНС

Пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС

Ворог атакував підрозділ ДСНС

Росія вдарила по Вінниччині

Росія вдарила по Вінниччині

Росія вдарила по Вінниччині

Росія вдарила по Вінниччині

Росія вдарила по Вінниччині

Росія вдарила по Вінниччині

Як повідомляв OBOZ.UA, уночі ворог завдав удару по Києву та області.

Відомо про загиблого і постраждалих, серед них дитина. Пошкоджено Північний міст у столиці, рух в обидві сторони перекрито.