Армія РФ авіаударом знищила центральну будівлю української державності у Краматорську. Фото та відео

Увечері 31 жовтня російська армія завдала авіаудару по Краматорську. Ворог знищив будівлю міськради.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Він назвав знищену споруду "центральною будівлею української державності".

Ворог знищив будівлю виконкому у Краматорську

Увечері 31 жовтня Гончаренко опублікував фото з потрощеною адмінбудівлею.

Пожежа у будівлі після авіаудару ворога. Джерело: Краматорська МВА

"Годину тому Росія знищила авіаударом центральну будівлю української державності у Краматорську. Площа Миру, виконком. Можна по-різному відноситись до чиновників та управлінців, але в цьому і є наша свобода та ідентичність", – написав він о 23:32.

Посадовець зазначив, що уражена споруда багато значила для українського Краматорська.

"Будівля пережила орків у чотирнадцятому. Штурми. Шини. Звільнення. Тут була історія, дух машинобудування, революції, життя міста та його плани. Фундамент українського Краматорська. Можна знищити будівлю, випалити нашу землю та вкрасти спогади. Але не знищити їм наше право на майбутнє", – зазначив Гончаренко.

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На опублікованому ним фото будівля ще горіла. Масштаби ж пошкоджень вже вранці зафіксувала пресофіцерка 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Ірина Рибакова.

Росія знищила будівлю міськр... Джерело: скриншот з відео Розгорнути

Росія знищила будівлю міськр... Джерело: скриншот з відео Розгорнути

Росія знищила будівлю міськр... Джерело: скриншот з відео Розгорнути

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