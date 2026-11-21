Армія РФ вдарила ракетами по Печенізькій дамбі на Харківщині: рух перекрито

У ніч на 21 листопада російські війська завдали ракетного удару по Печенізькій дамбі на Харківщині. Унаслідок атаки було пошкоджено ділянку автомобільної дороги.

Проїзд дамбою тимчасово неможливий, для водіїв організували об'їзд іншими маршрутами. Подробиці повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Окупанти пошкодили дорогу через дамбу

За наявною інформацією, російські загарбники атакували Печенізьку дамбу близько першої години ночі. Унаслідок ракетного удару пошкоджено відрізок автошляху державного значення Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук поблизу 24-го кілометра.

"Наразі проїзд Печенізькою дамбою неможливий", – йдеться у повідомленні.

Карта. Джерело: Facebook/Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Розгорнути

Тому для автомобілістів передбачили альтернативний маршрут в об'їзд пошкодженої ділянки – через Чугуїв, Коробочкине, Леб'яже, Базаліївку та Приморське.

Карта. Джерело: Facebook/Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Розгорнути

"Просимо враховувати цю інформацію під час планування поїздок, бути уважними та дотримуватися вимог дорожніх знаків", – зазначається у повідомленні.

Пост. Джерело: Скриншот

Варто зазначити, що 14 квітня 2026 року російські війська також ударили по Печенізькій дамбі. Тоді ворог скинув шість керованих авіаційних бомб (КАБ): 4 влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще 2 – у воду. Як повідомили в 16-й армійському корпусі, сама дамба лишилася непошкодженою.

Нагадаємо, увечері 20 листопада Росія атакувала Кривий Ріг. Під час рятувальних робіт російські терористи завдали ще двох повторних ударів. Внаслідок атаки є загиблі. Поранень зазнали понад 50 людей.

Як повідомляв OBOZ.UA, уночі 21 листопада російські війська знову атакували Запоріжжя. Під ударом опинився один із міських дитсадочків, також спалахнула пожежа у багатоповерхівці. травми отримала одна людина.