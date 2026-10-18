Армія Росії атакувала багатоповерхівку в Одесі: загорівся дах, постраждала дитина. Фото

18 жовтня російські війська вчергове завдали удару по Одесі. Унаслідок атаки пошкодження зазнала житлова багатоповерхівка, а дитина отримала поранення.

Про це у Telegram повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Він опублікував відповідне фото з наслідками обстрілу.

Що відомо

За словами посадовця, ворог поцілив у будинок, розташований у густонаселеному районі міста. Унаслідок влучання спалахнув дах споруди, а також зазнали пошкоджень квартири на верхніх поверхах.

Поранення отримала 13-річна дівчинка, їй надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють усі відповідні служби. Для допомоги мешканцям розгорнули оперативний штаб.

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: Telegram/Сергій Лисак

Росія продовжує атакувати житлові будинки в Україні

Нагадаємо, увечері 13 жовтня російські війська завдали удару балістичною ракетою по Києву.У Деснянському районі столиці внаслідок атаки було пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, у дворі якого спалахнула пожежа.

Наслідки удару РФ по будинку... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Вогонь охопив квартири з першого по восьмий поверх, вибуховою хвилею також вибило вікна в багатоповерхівці. Рятувальники евакуювали 16 мешканців із верхніх поверхів, а внаслідок російського удару загинули двоє людей.

У ніч проти 16 жовтня російські війська атакували Одеську область, унаслідок чого пошкоджено сім приватних будинків, об’єкт енергетики та підприємство. На місцях влучань спалахнули масштабні пожежі, а четверо людей дістали поранення.

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 17 жовтня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки було пошкоджено житлові багатоповерхівки та автомобілі, а постраждали п’ятеро людей, серед яких дитина.