Армія Росії атакувала багатоповерхівку в Одесі: загорівся дах, постраждала дитина. Фото
18 жовтня російські війська...
Джерело: Колаж OBOZ.UA/Telegram/Сергій Лисак/АрміяInform
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18 жовтня російські війська вчергове завдали удару по Одесі. Унаслідок атаки пошкодження зазнала житлова багатоповерхівка, а дитина отримала поранення.
Про це у Telegram повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Він опублікував відповідне фото з наслідками обстрілу.
Що відомо
За словами посадовця, ворог поцілив у будинок, розташований у густонаселеному районі міста. Унаслідок влучання спалахнув дах споруди, а також зазнали пошкоджень квартири на верхніх поверхах.
Поранення отримала 13-річна дівчинка, їй надають необхідну медичну допомогу.
На місці працюють усі відповідні служби. Для допомоги мешканцям розгорнули оперативний штаб.
Наслідки атаки на Одесу.
Джерело: Telegram/Сергій Лисак
Росія продовжує атакувати житлові будинки в Україні
Нагадаємо, увечері 13 жовтня російські війська завдали удару балістичною ракетою по Києву.У Деснянському районі столиці внаслідок атаки було пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, у дворі якого спалахнула пожежа.
Наслідки удару РФ по будинку...
Джерело: Андрій Жигайло
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Вогонь охопив квартири з першого по восьмий поверх, вибуховою хвилею також вибило вікна в багатоповерхівці. Рятувальники евакуювали 16 мешканців із верхніх поверхів, а внаслідок російського удару загинули двоє людей.
У ніч проти 16 жовтня російські війська атакували Одеську область, унаслідок чого пошкоджено сім приватних будинків, об’єкт енергетики та підприємство. На місцях влучань спалахнули масштабні пожежі, а четверо людей дістали поранення.
Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 17 жовтня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки було пошкоджено житлові багатоповерхівки та автомобілі, а постраждали п’ятеро людей, серед яких дитина.
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